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Німеччина похвалилась рекордом з експорту зброї до України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина похвалилась рекордом з експорту зброї до України
Бойові танки Leopard 2A4 компанії Rheinmetall були передані Україні
фото: DPA Images

WAZ: ФРН експортувала рекордну кількість зброї в Україну в 2024 році

Експорт озброєнь із Німеччини в Україну оновив рекорд 2023 року і продовжує зростати. Про це пише газета Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

За даними видання, з початку січня до кінця березня цього року Берлін продав зброї майже на €5 млрд. Згідно зі звітом Міністерства економіки ФРН, на який посилається газета, поточний показник уже наблизився до значень першого півріччя 2023 року, які становили €5,22 млрд, з яких 72% – €3,54 млрд – пішли на переозброєння України.

Найважливішою країною-отримувачем після України став Сінгапур з 583,9 млн. євро.

Раніше уряд Німеччини заявляв, що Україна отримала військової допомоги на суму у 28 млрд євро. Однак дані свідчать про значно меншу суму. Про це повідомляє видання Bild.

Частина із 6 млрд євро – близько 2,6 млрд євро – які обіцяли, як військову допомогу Києву, піде іншим країнам і на переозброєння Бундесверу.

За словами депутата Бундестагу від опозиційного блоку ХДС/ХСС Інго Гедехенса, інші країни не мають жодного відношення до України, а переозброєння Бундесверу вже включено в іншу статтю витрат. Сума розміром у 3,4 млрд євро може бути повернута Німеччині з коштів ЄС.

Враховуючи ці дані виявляється, що реальна обіцяна військова допомога для ЗСУ становить лише 21,7 млрд євро замість 28 обіцяних. Це на 23% менше, ніж запевняє влада, пише видання.

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Теги: Німеччина Сінгапур військова допомога влада Україна рекорд зброя машини Берлін озброєння

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