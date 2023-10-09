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Коаліція Шольца програла вибори у двох ключових регіонах Німеччини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Коаліція Шольца програла вибори у двох ключових регіонах Німеччини
Коаліція Шольца програла на виборах у двох ключових економічних регіонах – Баварії та Гессені
фото з відкритих джерел

В обох регіонах друге місце посіла проросійська та праворадикальна Альтернатива для Німеччини

Правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца програла на виборах у двох ключових економічних регіонах – Баварії та Гессені. Про це пише видання Bloomberg.

У Гессені коаліція Шольца опустилася на третє місце, зокрема вибори там програла міністр внутрішніх справ Ненсі Фазер. У Баварії Соціал-демократична партія Шольца посіла четверте місце.

Контроль над обома землями зберіг консервативний блок Німеччини з Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу.

Наголошується, що в обох регіонах друге місце посіла проросійська та праворадикальна Альтернатива для Німеччини.

Видання пише, що ключовими темами занепокоєння німецьких виборців стали економічна криза, нелегальна міграція та війна Росії проти України.

Нагадаємо, уряд Німеччини не планує в осяжному майбутньому постачати далекобійні крилаті ракети Taurus ЗСУ, про які так наполегливо просить українська влада.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що світ має збільшувати тиск на Путіна, щоби він усвідомив, що не може продовжувати війну заради своїх імперських амбіцій.

Читайте також: Таємний план Шольца щодо Taurus та України. Видання Bild розкрило подробиці
Теги: Олаф Шольц вибори Німеччина

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