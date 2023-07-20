Росія погрожує бомбити німецький завод Rheinmetall, якщо він з'явиться в Україні

Генеральний директор Армін Паппергер збирається захистити завод системами ППО виробництва Rheinmetall

Росія пригрозила розбомбити німецький концерн Rheinmetall, якщо він з’явиться в Україні. Про це заявила російська пропагандистка Марія Захарова, пише Bild.

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На початку липня німецький концерн Rheinmetall оголосив про намір побудувати в Україні завод з виробництва боєприпасів, танків та іншої бронетехніки.

«Такий завод, якщо він буде побудований, стане ... законною ціллю для Збройних сил РФ», – заявила представник МЗС РФ Захарова.

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Як зазначає видання, погрози російських чиновників звучать не вперше. Раніше Дмитро Медведєв опублікував в Telegram пост, в якому сказав: «Якщо фріци все-таки вирішать будувати по-справжньому (хоча вони люди начебто прагматичні), чекаємо з нетерпінням». І пообіцяв «салют з «Калібрів».

Генеральний директор Армін Паппергер збирається захистити завод системами ППО виробництва Rheinmetall.

Раніше повідомлялося, що український концерн «Укроборонпром» разом із німецьким Rheinmetall розпочнуть спільне виробництво бронетехніки в Україні. На спільному заводі обслуговуватимуть і ремонтуватимуть транспортні засоби екстреної допомоги, які вже є у Збройних сил України. Крім того, підприємство хоче якнайшвидше налагодити виробництво бронетехніки, зокрема транспортерів Fuchs.

Нагадаємо, державний концерн «Укроборонпром» і німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство шляхом створення спільного підприємства.

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Раніше повідомлялося, що німецька збройна компанія Rheinmetall планує в майбутньому виробляти танки, зенітні системи та боєприпаси в Україні.