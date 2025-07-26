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Німецький оглядач показав знищене Росією місто та звернувся до Європи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Німецький оглядач показав знищене Росією місто та звернувся до Європи
Росіяни нищать українські міста
фото: Костянтин і Влада Ліберови

Місто Часів Яр перетворилось на руїни через росіян

Німецький оглядач Юрген Наудітт, який відомий своєю підтримкою України у війні проти Росії, показав знищене українське місто та залишив послання для Європи. Відповідний допис Наудітт зробив у соціальній мережі Х, передає «Главком».

Юрген Наудітт опублікував фото зруйнованого міста Часів Яр, що у Донецькій області. Міста, яке знищили російські окупанти. Як раніше повідомляли українські військові, у місті практично не залишилось уцілілої будівлі.

Будинки розтрощені, а місто перетворилось на руїни через росіян. Наудітт залишив коротке послання Європі

«Якщо Європа дасть Путіну більше часу, усі українські міста скоро виглядатимуть ось так», – підписав фото він.

В Україні триває 1248-й день повномасштабної війни

Загарбники завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 45 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 383 дрони-камікадзе та здійснили 4 524 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

25 липня станом на 22:00 відбулося 153 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. 

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Теги: Часів Яр руїни окупанти

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