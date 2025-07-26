Німецький оглядач показав знищене Росією місто та звернувся до Європи
Місто Часів Яр перетворилось на руїни через росіян
Німецький оглядач Юрген Наудітт, який відомий своєю підтримкою України у війні проти Росії, показав знищене українське місто та залишив послання для Європи. Відповідний допис Наудітт зробив у соціальній мережі Х, передає «Главком».
Юрген Наудітт опублікував фото зруйнованого міста Часів Яр, що у Донецькій області. Міста, яке знищили російські окупанти. Як раніше повідомляли українські військові, у місті практично не залишилось уцілілої будівлі.
Будинки розтрощені, а місто перетворилось на руїни через росіян. Наудітт залишив коротке послання Європі
«Якщо Європа дасть Путіну більше часу, усі українські міста скоро виглядатимуть ось так», – підписав фото він.
Khasiv Yar, Ukraine.
If Europe gives putin more time, all Ukrainian cities will soon look like this. pic.twitter.com/if1AL3cIag
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Загарбники завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 45 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 383 дрони-камікадзе та здійснили 4 524 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
25 липня станом на 22:00 відбулося 153 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
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