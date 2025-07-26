Німецький оглядач показав знищене Росією місто та звернувся до Європи

Місто Часів Яр перетворилось на руїни через росіян

Німецький оглядач Юрген Наудітт, який відомий своєю підтримкою України у війні проти Росії, показав знищене українське місто та залишив послання для Європи. Відповідний допис Наудітт зробив у соціальній мережі Х, передає «Главком».

Юрген Наудітт опублікував фото зруйнованого міста Часів Яр, що у Донецькій області. Міста, яке знищили російські окупанти. Як раніше повідомляли українські військові, у місті практично не залишилось уцілілої будівлі.

Будинки розтрощені, а місто перетворилось на руїни через росіян. Наудітт залишив коротке послання Європі

«Якщо Європа дасть Путіну більше часу, усі українські міста скоро виглядатимуть ось так», – підписав фото він.

Khasiv Yar, Ukraine.



If Europe gives putin more time, all Ukrainian cities will soon look like this. pic.twitter.com/if1AL3cIag — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) July 25, 2025

В Україні триває 1248-й день повномасштабної війни

Загарбники завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 45 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 383 дрони-камікадзе та здійснили 4 524 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

25 липня станом на 22:00 відбулося 153 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.