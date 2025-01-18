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Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Тульській області та засобів ППО ворога

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Тульській області та засобів ППО ворога
Наслідки атаки уточнюються
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Нафтобаза, атакована ЗСУ у Тульській області, задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ворожої нафтобази у Тульській області РФ та засобів протиповітряної оборони ворога,  Про це йдеться у повідомленні Генштабу. 

Повідомляється, що у ніч на 18 січня підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, атакували федеральну державну казенну установу «8 марта» у Тульській області.

На цьому об’єкті, зокрема, зберігалися нафтопродукти. На території підприємства зафіксовано пожежу. Відомо, що нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Наслідки атаки уточнюються.

Окрім цього, українські ударні БпЛА влучили в радіолокаційну станцію «Небо-СВУ» на тимчасово окупованій Херсонщині.

Також, ракетні війська Збройних Сил України завдали вогневого ураження по комплексу «Бук-М3» та радіолокаційній станції 9С32М зенітного ракетного комплексу С-300, що перебували на тимчасово окупованій території Донецької області. Масштаби пошкоджень уточнюються.

«Сили оборони України завдаватимуть подібних ударів до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни», – наголосили у Генштабі. 

Нагадаємо, сьогодні вночі в РФ були атаковані Калузька та Тульська області.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили спеціальних операцій Збойних сил України уразили нафтобазу російських окупантів в Калузькій області. Зазначається, що дана нафтобаза входить в АТ «Калуганефтепродукт» та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил РФ, які беруть безпосередню участь у війні проти України.

 

Теги: росія нафтопродукти Міноборони війна

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Соціум

Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Тульській області та засобів ППО ворога
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Тульській області та засобів ППО ворога
Генштаб підтвердив атаку ЗСУ на нафтобазу окупантів у Калузькій області
Генштаб підтвердив атаку ЗСУ на нафтобазу окупантів у Калузькій області
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