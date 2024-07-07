Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія анонсувала пакет військової допомоги: що отримає Україна

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Британія анонсувала пакет військової допомоги: що отримає Україна
Новий міністр оборони Британії Джон Гілі оголосив новий пакет допомоги
фото: Офіс Президента

Британія надасть Україні артилерійські гармати, боєприпаси та високоточні ракети Brimstone

Після зустрічі з президентом Зеленським в Одесі новий міністр оборони Британії Джон Гілі оголосив новий пакет підтримки України. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Під час візиту, який збігся у часі зі святкуванням Україною Дня ВМС, міністр оборони підтвердив, що нова влада у Вестмінстері посилить непохитну підтримку України з боку Великої Британії.

«Можливо, в уряді відбулися зміни, але Велика Британія єдина в підтримці України. Як новий міністр оборони, я гарантую, що ми посилимо підтримку з боку Великої Британії, збільшивши поставки життєво необхідної військової допомоги», – сказав Джон Гілі.

Новий пакет допомоги включатиме більше артилерійських гармат, чверть мільйона боєприпасів та майже 100 високоточних ракет Brimstone.

Пакет допомоги включає:

  • чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру;
  • 90 протитанкових ракет Brimstone;
  • 50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій;
  • 40 машин розмінування;
  • 10 артилерійських гармат AS-90;
  • 61 бульдозер для будівництва оборонних позицій;
    підтримка раніше подарованих AS-90, в тому числі 32 нових стволів і критично важливих запасних частин, які допоможуть Україні випустити ще 60 000 155-мм снарядів.

Нагадаємо, новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що його країна лишається непохитною у підтримці України. Крім того, він заявив, що чекає скорої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомлялося, на дострокових виборах у Великій Британії, що відбулися 4 липня, лейбористи перемогли Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року.

До слова, новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив склад свого уряду. Новим міністром закордонних справ Великої Британії в уряді Кіра Стармера став Девід Леммі, який замінить на цій посаді Девіда Кемерона. Очільником міністерства оборони призначили Джона Гілі. Главою МВС стала членкиня британського парламенту Іветт Купер.

Читайте також:

Теги: міністр Велика Британія влада військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фуміо Кісіда вирушить до Швейцарії
Саміт миру у Швейцарії: стало відомо, хто представлятиме Японію
11 червня, 12:42
Лідери G7 погодили кредит Україні в $50 млрд за рахунок заморожених активів РФ
Лідери G7 погодили кредит Україні за рахунок активів РФ. Протести у Вірменії. Головне за ніч
13 червня, 06:54
Юнаки, яких не призвуть до армії через проблеми зі здоров'ям, зможуть вступити до вищих навчальних закладів
Литва запроваджує строкову військову службу для випускників шкіл
14 червня, 05:44
Сьогоднішня зустріч європейських міністрів, як і місяць тому, розпочалася із обговорення фінансових впливів, що спричинені російською агресією проти України
Стало відомо, коли Україна зможе отримати $50 млрд від G7
21 червня, 21:41
У Росії вчергове судять журналіста одного з західних медіа
У Росії розпочнеться таємний суд над американським журналістом Еваном Гершковічем
26 червня, 07:44
Не можна не враховувати ісламський фактор, коли йдеться про Дагестан та Чечню як причини можливого розвалу РФ
Чечня і Дагестан як фактори розвалу РФ: політолог окреслив перспективи масштабних бунтів
27 червня, 07:41
Стефанчук наголосив, що кадровим питанням може бути присвячено одне з найближчих пленарних засідань парламенту
Стефанчук анонсував призначення міністрів на найближчих засіданнях Ради
30 червня, 14:17
Умєров і Остін обговорять посилення партнерства
Умєров і Остін проведуть зустріч у Пентагоні: що відомо
2 липня, 07:29
Павло Дзядзька Шурмей розповів, що потрібно Україні для перемоги
Україна переможе у війні, якщо виконає дві умови – командир білоруського полку Калиновського
Сьогодні, 17:51

Політика

Після анонсу «несподіваних» візитів літак Орбана вилетів до Китаю – ЗМІ
Після анонсу «несподіваних» візитів літак Орбана вилетів до Китаю – ЗМІ
Британія анонсувала пакет військової допомоги: що отримає Україна
Британія анонсувала пакет військової допомоги: що отримає Україна
Ультраправі на чолі з Ле Пен зазнають поразки на виборах у Франції: дані екзит-полів
Ультраправі на чолі з Ле Пен зазнають поразки на виборах у Франції: дані екзит-полів
«Україна навчила». Європейський експерт анонсував нову концепцію оборони НАТО
«Україна навчила». Європейський експерт анонсував нову концепцію оборони НАТО
Орбан розповів, що йому сказав Путін про перемир'я заради переговорів
Орбан розповів, що йому сказав Путін про перемир'я заради переговорів
Кремль звинуватив США і НАТО в ударах по РФ та пригрозив відповіддю
Кремль звинуватив США і НАТО в ударах по РФ та пригрозив відповіддю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Підірвати Старокостянтинів «наказала Марина». Як житель Краматорська продав Батьківщину за $5 тис.
86K
Луценко розповів, хто пішов служити до ЗСУ замість нього
78K
Звідки береться стільки зрадників?
28K
Прогноз магнітних бур на 7-9 липня: якою буде сонячна активність
18K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
14K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 07 липня: ситуація на фронті

Новини

За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
Сьогодні, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
Сьогодні, 06:15
Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
Вчора, 06:52
Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
5 липня, 14:19
Чи можна звільнити прем’єра під час війни? Пояснює юрист-конституціоналіст
5 липня, 14:14
Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч
5 липня, 06:32

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua