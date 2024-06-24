В Україні пройшла випробування нова американська САУ (відео)

Вперше САУ була застосована на полі бою у перших числах травня

В Україні пройшли випробування в польових умовах американської САУ 2-CT Hawkeye калібру 105 мм. Цю легку САУ привезли в Україну ще у квітні. Про це повідомляє видання Defense Blog із посиланням на директора програми AM General Майка Еванса.

Уперше САУ застосували на полі бою у перших числах травня. Два тижні навчали екіпаж для неї, а ще тиждень артилерійська установка «працювала» безпосередньо на полі бою – в реальних умовах та по реальним бойовим цілям.

САУ 2-CT Hawkeye Mobile Howitzer System була розроблена у 2019 році компаніями AM General та Mandus Group. Проте перший контракт на них дали тільки у 2021 році – Пентагон захотів отримати дві САУ для випробувань.

2-CT Hawkeye – це фактично 105-мм гармата М20 на шасі армійського позашляховика HMMWV. Вона легка, мобільна, розгортається та згортається за 90 секунд, може видавати три постріли на хвилину на відстань в 11,6 км звичайними та 19,5 км активно-реактивними снарядами. Попри те, що екіпаж САУ складається з п’яти осіб, за необхідності з нею можуть впоратися дві людини.

Раніше повідомлялося, що Україна розробляє дрони зі штучним інтелектом. Український дрон буде аналогічним російському «Ланцету». Протягом останніх шести місяців багато компаній працювали над тим, щоб створити такий аналог.