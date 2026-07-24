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Румунський F-16 вперше збив дрон, який порушив повітряний простір країни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Румунський F-16 вперше збив дрон, який порушив повітряний простір країни
Групи відповідних відомств обстежують місце події
фото: depositphotos (ілюстративне)

Дрон вторгся в повітряний простір Румунії

Винищувач F-16 румунських Військово-повітряних сил вперше збив безпілотник над територією країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Румунії Нікушора Дана.

«Сьогодні вранці, близько 11:00, румунський пілот літака F-16 збив дрон, який вторгся в повітряний простір нашої країни», – йдеться у повідомленні президента Румунії.

Румунський F-16 вперше збив дрон, який порушив повітряний простір країни фото 1

Дан наголосив, що пілот збив дрон на безлюдній території.

«Ця територія була безлюдною, тому пілот зміг відкрити вогонь без будь-якого ризику. Наразі групи відповідних відомств обстежують місце події, щоб з’ясувати всі подробиці інциденту», – додається у заяві.

Нагадаємо, що вранці 5 червня в одному з найбільших чорноморських портів – Констанці (Румунія) – пролунав потужний вибух. На території гавані вибухнув морський безпілотний апарат. Через загрозу влада терміново запровадила екстрені заходи безпеки. Згодом Військово-Морські сили ЗСУ підтвердили втрату одного з морських безекіпажних катерів під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні.

До слова, вночі 29 травня російський безпілотник врізався в багатоповерховий житловий будинок у місті Галац, що розташоване на сході Румунії. Румунська влада заявила, що не мала достатньо часу для перехоплення російського безпілотника.

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Теги: Румунія F-16 Нікушор Дан

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