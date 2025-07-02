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Скільки ще солдатів може відправити Кім Чен Ин до Росії: дані CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Скільки ще солдатів може відправити Кім Чен Ин до Росії: дані CNN
Південнокорейська розвідка вважає, що Росія готується до нового масштабного наступу проти України
фото з відкритих джерел

Нові північнокорейські сили можуть прибути до Росії у найближчі місяці

Північна Корея має намір потроїти кількість своїх військ, що воюють на боці Росії на лінії фронту з Україною, відправивши додатково від 25 тис. до 30 тис. солдатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Зазначається, що нові сили можуть прибути до Росії у найближчі місяці. Північнокорейські війська будуть залучені до бойових дій на окупованій території України «для посилення російського контингенту, в тому числі під час проведення широкомасштабних наступальних операцій». Повідомляється, що російське Міністерство оборони здатне надати «необхідне обладнання, зброю і боєприпаси» з метою «подальшої інтеграції в російські бойові підрозділи».

Нагадаємо, Росія домовилася із КНДР про створення потужностей для виробництва ударних безпілотників типу «шахед» на території Північної Кореї. Наявність «шахедів» дасть Північній Кореї можливість уражати цілі в будь-якому місці Південної Кореї. Безпілотники при масовому застосуванні можуть перевантажити протиповітряну оборону, відкриваючи шлях для атак іншими засобами ураження. Окрім того, «шахеди» виготовлені в Північній Кореї можна буде експортувати назад до Росії для підтримки війни проти України.

Як повідомлялося, Північна Корея може відправити до Російської Федерації додаткові сили для участі у війні проти України. Це може статися у липні або серпні. Південнокорейська розвідка вважає, що Росія готується до нового масштабного наступу проти України вже в липні або серпні. Зазначається, що розвідка спостерігала нову хвилю мобілізації в КНДР для відправлення в Росію, а також відзначила нещодавній візит до Пхеньяна високопосадовця з російської служби безпеки.

До слова, у Пхеньяні відбувся концерт, присвячений річниці підписання договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та Російською Федерацією.

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Теги: росія Північна Корея

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