Падіння літака на Бєлгородщині: поліція звинувачує пілота

Су-25 на Бєлгородщині міг знищити сам пілот, неправильно обравши висоту польоту

Причиною падіння російського військового літака Су-25 може бути сам льотчик

Керівництво Західного військового округу збройних сил РФ, де упав літак С-25 заявило, що причиною падіння, імовірно, є технічна несправність.

Втім, російські ЗМІ мають іншу версію того, що сталося на Бєлгородщині. Так, кремлівське інформаційне агентство ТАСС повідомило, що катастрофу могли спричинити дії самого пілота.

Видання посилається на анонімне джерело у правоохоронних органах, яке стверджує – пілот Су-25 неправильно вибрав висоту польоту, внаслідок чого літак зачепив лінію електропередач.

Джерела іншого прокремлівського видання, РІА «Новості», зазначають, що літак після зіткнення із землею був повністю зруйнований.

Тим часом, у мережі з’явилося відео з місця падіння літака.

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, вранці у Бєлгородській області РФ впав літак. За попередньою інформацією, літак упав близько восьмої ранку в районі села Нова Слобідка.

Пресслужба Західного військового округу заявило, нібито катастрофа сталася через технічну несправність.

Додамо, що кілька днів тому збройні сили країни-агресора втратили літак ще й на території України. У День Росії, 12 червня, Повітряні сили ЗСУ збили винищувач-бомбардувальник Су-34 над Харківщиною, в районі міста Ізюм.

А трохи раніше, 10 червня, зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних Сил України збили 500-ту повітряну ціль.