Голова фракції «Голос» відповіла на претензії щодо зв’язків з Банковою

Устінова: «У принципі, «Голос» себе позиціонує як конструктивну опозицію»

Деякі депутати натякають, що частина їх колег з «Голосу» пов’язані з Офісом президента, але голова фракції Олександра Устінова в інтерв’ю «Главкому» заявила, що це не так.

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«Мені дуже цікаво слухати про те, що ми «продались Офісу». Коли Олексій Гончаренко розказує, що Устінова через це поїхала в США, тоді як справжню опозицію не випускають, а вже через два дні він пише пости з Вашингтону. У мене тоді питання виникає: так а хто кому продався?», – поцікавилася нардепка.

Устінова додала, що не їздить «і десятої частини» від тієї кількості закордонних та оплачених відряджень, як члени опозиційних політичних сил. Крім того, за її словами, «справжні опозиціонери» в бюджетному комітеті отримували кошти на соціально-економічний розвиток округів, хоча лунали заяви про те, що ці виплати не для них.

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«Все це йде від бажання окремих політичних сил забити за собою статус єдиної опозиції. Це – саме ті сили, які знищували нас на виборах, розказували, що ми тут нетрадиційних цінностей, за нас не можна голосувати. Такі брудні методи мені важко коментувати», – підкреслила депутатка.

Олександра Устінова зазначила, що позиціонує «Голос» як «конструктивну опозицію», тому що члени фракції не можуть голосувати з тієї причини, що вони є опозицією.

«Вважаю, що ми не маємо права не голосувати, наприклад, за бюджет. Бо якщо в нас не буде ухвалений бюджет, то не буде чим платити військовим і чим воювати», – зазначила нардепка.

Устінова додала, що якщо раніше опозиція не голосувала за бюджет і фракція «Голос» також за нього не голосувала, то під час воєнного стану нардепи «не мають права таке собі дозволити».