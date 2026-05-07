Проросійський експрезидент Болгарії отримав шанс очолити уряд

glavcom.ua
Президентка Болгарії Іліана Йотова та лідер партії «Прогресивна Болгарія» Румен Радев
фото: БТА

Румен Радев, який раніше називав Крим російським, отримав мандат на формування нового кабінету

Президентка Болгарії Іліана Йотова вручила лідеру партії «Прогресивна Болгарія» Румену Радеву мандат на формування нового уряду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на болгарську агенцію BTA.

Перед цим Йотова провела консультації з представниками парламентських сил у новообраних Народних зборах.

Партія «Прогресивна Болгарія» здобула переконливу перемогу на парламентських виборах 19 квітня, отримавши 44,59% голосів виборців.

Політсила висунула свого лідера Румена Радева на посаду прем’єр-міністра. Радев очолював Болгарію як президент у 2017-2026 роках. Під час перебування на посаді він неодноразово робив заяви, які викликали критику з боку України та західних партнерів Софії.

Зокрема, Радев називав окупований Крим «російським» та виступав проти окремих рішень щодо військової підтримки України. Партія «Прогресивна Болгарія» матиме одноосібну більшість у новому парламенті, що значно спрощує процес формування уряду.

Нагадаємо, 19 квітня 2026 року у Болгарії відбулися дострокові парламентські вибори, на яких коаліція «Прогресивна Болгарія» на чолі з колишнім президентом Руменом Радевим здобула переконливу перемогу. Політсила отримала 44,594% голосів та 130 місць у парламенті, що дозволяє їй самостійно сформувати уряд.

Після оголошення результатів Румен Радев подякував виборцям за підтримку та заявив, що висока явка стала доказом того, що «апатію можна подолати». Водночас політик наголосив, що недовіра до болгарської політики у суспільстві все ще залишається високою.

