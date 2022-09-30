Патріарх Кирило знайшов причину, аби не освячувати анексію українських територій

Найближчими днями всі заплановані зустрічі і поїздки Патріарха Кирила скасовуються

У той час, як в Кремлі намічається велике «святкування» анексії окупованих території України, патріарху Російської православної церкви (РПЦ) Кирилу доведеться пропустити дійство. Патріарх захворів на коронавірус, тож особисто поблагословити окупацію не зможе. Про це йдеться в повідомленні на сайті Російської православної церкви.

«Найближчими днями всі заплановані зустрічі і поїздки Святійшого Патріарха Кирила скасовуються через ковідне захворювання, яке протікає з важкими симптомами, і необхідність постільного режиму та ізоляції», – заявив речник РПЦ Володимир Легойда.

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, російський диктатор Володимир Путін готує «святкове звернення». Російська влада встановила на Красній площі в Москві сцену для «мітингу» на підтримку анексії окупованих територій України. Як повідомлялося, Путін підпише договори про приєднання чотирьох нових територій до РФ. Пропагандисти анонсували промову президента РФ та буцімто в кулуарах церемонії у Путіна відбудуться зустрічі з терористами «Л/ДНР».

Раніше Патріарх РПЦ Кирило вигадав нову суть кривавої війни проти України.