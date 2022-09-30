Головна Світ Політика
search button user button menu button

Патріарх Кирило знайшов причину, аби не освячувати анексію українських територій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Патріарх Кирило знайшов причину, аби не освячувати анексію українських територій
Голова РПЦ захворів на коронавірус
фото: росЗМІ

Найближчими днями всі заплановані зустрічі і поїздки Патріарха Кирила скасовуються

У той час, як в Кремлі намічається велике «святкування» анексії окупованих території України, патріарху Російської православної церкви (РПЦ) Кирилу доведеться пропустити дійство. Патріарх захворів на коронавірус, тож особисто поблагословити окупацію не зможе. Про це  йдеться в повідомленні на сайті Російської православної церкви.

«Найближчими днями всі заплановані зустрічі і поїздки Святійшого Патріарха Кирила скасовуються через ковідне захворювання, яке протікає з важкими симптомами, і необхідність постільного режиму та ізоляції», – заявив речник РПЦ Володимир Легойда.

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, російський диктатор Володимир Путін готує «святкове звернення». Російська влада встановила на Красній площі в Москві сцену для «мітингу» на підтримку анексії окупованих територій України. Як повідомлялося, Путін підпише договори про приєднання чотирьох нових територій до РФ. Пропагандисти анонсували промову президента РФ та буцімто в кулуарах церемонії у Путіна відбудуться зустрічі з терористами «Л/ДНР». 

Раніше Патріарх РПЦ Кирило вигадав нову суть кривавої війни проти України.

Читайте також:

Теги: росія анексія путін Російська православна церква в Україні влада коронавірус диктатор

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У РФ побої в родині не вважаються злочином
Патріарх Кирило попросив Путіна не забороняти сімейне насильство
9 вересня, 20:25
Патріарх Кирило заявив, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи»
Патріарх Кирило порівняв мобілізованих росіян із Ісусом Христом (відео)
25 вересня, 18:25
Путін оголосив мобілізацію, предстоятель РПЦ Кирило благословив росіян убивати
Мобілізація в Росії: патріарх Кирило благословив росіян на вбивство
21 вересня, 15:23

Політика

Патріарх Кирило знайшов причину, аби не освячувати анексію українських територій
Патріарх Кирило знайшов причину, аби не освячувати анексію українських територій
Російське посольство згортає роботу у Чорногорії через шпигунський скандал
Російське посольство згортає роботу у Чорногорії через шпигунський скандал
У Росії сім'ям мобілізованих росіян роздають баранів
У Росії сім'ям мобілізованих росіян роздають баранів
Кремль розповів про плани на анексовані українські території 
Кремль розповів про плани на анексовані українські території 
Масові протести в Дагестані. Путін «увімкнув задню»
Масові протести в Дагестані. Путін «увімкнув задню»
Після смерті Єлизавети II розгорівся гучний скандал (фото)
Після смерті Єлизавети II розгорівся гучний скандал (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Путін анонсував нові конфлікти на території СНД
92K
Резніков розповів, чи буде в Україні додаткова мобілізація
86K
Саакашвілі несподівано звернувся до білоруського диктатора Лукашенка
49K
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
44K
Аналітики ISW оцінили ймовірність нападу Білорусі на Україну
44K
Як повалити Путіна? Що говорить наука

Новини

Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
Сьогодні, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Вчора, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
28 вересня, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
28 вересня, 16:00

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту