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Трамп вірить, що Путін не планує атакувати країни НАТО

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Трамп вірить, що Путін не планує атакувати країни НАТО
Трамп оцінив загрозу нападу Росії на країни НАТО
фото: AP

Свою впевненість президент США пояснив розмовою з російським диктатором

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін не планує нападати на країни НАТО. Він робить такий висновок, зокрема, після розмов із главою Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посилання на трансляцію Білого дому.

«Я розмовляв із Путіним. Він не збирається нападати на НАТО», – заявив Трамп.

Зазначимо, що напередодні повномасштабного вторгнення в Україну представники Росії також неодноразово запевняли, що Москва не планує нападу. Зокрема, у січні 2022 року заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявляв, що Росія не має «жодних планів і намірів» нападати на Україну. Уже 24 лютого російські війська розпочали повномасштабне вторгнення.

Нагадаємо, раніше постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що наразі безпосередня військова загроза з боку Росії для Альянсу є низькою, оскільки Москва загрузла у війні проти України. Водночас дипломат закликав не недооцінювати Кремль і наголосив, що Росія залишається непередбачуваною.

Також повідомлялося, що країни Балтії готуються до можливих провокацій з боку Росії. Експерти не виключають, що Москва може спробувати перевірити готовність НАТО до колективної оборони та реакцію Альянсу на російську агресію вже восени.

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Теги: Дональд Трамп путін НАТО США росія

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