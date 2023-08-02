Пентагон передбачає важкий і тривалий контрнаступ України

Речник Пентагону Патрік Райдер підкреслив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно

У Пентагоні передбачають, що контрнаступ України буде важким і тривалим, однак Сполучені Штати продовжать підтримувати нашу країну, скільки буде потрібно. Про це сказав під час пресбрифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, йдеться на сайті Держдепу США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми продовжуємо спостерігати за тим, як просувається контрнаступ. Для них це була і буде важка боротьба, тому – знову ж – наша увага зосереджуватиметься на контактах з ними, на спілкуванні з нашими союзниками й партнерами, аби переконатися, що, коли у них (у ЗСУ – «Главком») виникають потреби на полі бою, ми зможемо їх підтримати», – заявив представник Пентагону.

Райдер нагадав слова міністра оборони США Ллойда Остіна стосовно контрнаступальної операції, що «це буде марафон, а не спринт», тобто контрнаступ ЗСУ може затягнутися в часі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представник Пентагону підкреслив: «Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно».

Зазначимо, раніше держдеп США підтвердив початок переговорів з Україною щодо гарантій безпеки.

Нагадаємо, що Росія скликала Радбез ООН, аби заборонити контрнаступ Україні. Росія, яка неодноразово вчиняла терористичні акти щодо України та у багатьох державах офіційно визнана країною-терористкою, запросила проведення засідання Ради Безпеки ООН. Причиною цьому стало нібито «використанням Києвом терористичних методів».