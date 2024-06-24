ISW припустив, хто міг здійснити теракти в російському Дагестані

Антитерористична структура попереджала про те, що організація Wilayat Kavkaz активізувалася після нападу на «Крокус Сіті Холл»

Північнокавказьке відділення Ісламської держави (ІД) Wilayat Kavkaz могло здійснити атаки на церкву, синагоги та правоохоронні структури в Дагестані. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазнається, що після нападу російська філія IS-K Al-Azaim Media опублікувала заяву, в якій хвалила «своїх братів з Кавказу» за те, що вони продемонстрували, на що вони здатні.

ISW пише, що Al-Azaim не взяв на себе відповідальність за саму атаку, але посилання на Кавказ свідчить про те, що відповідальність за напад несе Wilayat Kavkaz.

Аналітики звернули увагу на попередження від регіональної антитерористичної структури Шанхайської організації співробітництва про те, що організація активізувалася після нападу на «Крокус Сіті Холл» під Москвою та посилила заклики до вербування на Північному Кавказі.

У звіті йдеться про те, що влада РФ намагалася провести «невиразну антитерористичну операцію» на Північному Кавказі, але зосередилася на безпідставному звинуваченні в нападі України та НАТО. Для цих звинувачень немає підстав, пишуть аналітики.

«Дедалі більш напружені стосунки Росії з мусульманською меншиною, особливо на Кавказі, ймовірно, продовжуватимуть забезпечувати Wilayat Kavkaz та інші групи базою для вербування», – додали у звіті.

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, невідомі обстріляли синагогу, церкву і наряд поліції у місті Дербенте, що у Дагестані. За даними росЗМІ, група невідомих з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом.

Стрілянина також сталася в Махачкалі, де невідомі обстріляли пост прикордонників на вулиці Єрмошкіна. Як писали російські Telegram-канали Baza та Mash, також стрілянина сталася на російсько-абхазькому кордоні біля річки Псоу. Попередньо, є вбитий та поранений.

Як повідомлялося, понад 15 співробітників поліції РФ було вбито після низки нападів у Махачкалі та Дербенті 23 червня. Про це повідомляють росЗМІ. За словами глави Дагестану Сергія Мелікова, активну фазу оперативно-бойових заходів у Махачкалі та Дербенті завершено: шістьох бойовиків було вбито внаслідок «контртерористичної» операції в Дагестані.