П'ять років після сфальсифікованих виборів: Фон Дер Ляєн підтримала білорусів

Максим Бурич
Максим Бурич
П'ять років після сфальсифікованих виборів: Фон Дер Ляєн підтримала білорусів
Урсула фон дер Ляєн: коли настане момент для демократичного переходу, Європейський Союз буде готовий
фото: EPA

Фон дер Ляєн підтримала білорусів: ЄС готовий мобілізувати €3 млрд для демократичної Білорусі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила рішучу підтримку білоруському народу, відзначивши п’ять років після сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі. У своїй заяві вона підкреслила, що Європейський Союз не припинить підтримувати білорусів у їхніх прагненнях до демократії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Урсули фон дер Ляєн.

«Ми не зупинимося, доки не буде звільнено кожного з понад 1000 політичних в'язнів. Доки не будуть здійснені демократичні прагнення білоруського народу», – заявила фон дер Ляєн.

Вона підтвердила, що ЄС продовжує надавати допомогу громадянському суспільству, незалежним ЗМІ, правозахисникам та білоруським демократичним силам. Крім того, Урсула фон дер Ляєн нагадала про обіцянку Євросоюзу щодо фінансової допомоги.

«Коли настане момент для демократичного переходу, Європейський Союз буде готовий. Ми дотримуємося нашої обіцянки мобілізувати пакет підтримки у розмірі €3 млрд для демократичної Білорусі», – додала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 7 серпня провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

Український лідер виразив фон дер Ляєн вдячність, а також поінформував її про розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася напередодні. Ба більше, Зеленський розповів їй про наявні дипломатичні можливості.

Теги: Урсула фон дер Ляєн Білорусь

П'ять років після сфальсифікованих виборів: Фон Дер Ляєн підтримала білорусів
П'ять років після сфальсифікованих виборів: Фон Дер Ляєн підтримала білорусів
Зеленський своєю відмовою піти на поступки може розлютити Трампа – NY Times
Зеленський своєю відмовою піти на поступки може розлютити Трампа – NY Times
Рабин погрожував Макрону смертю через намір визнати Палестину державою
Рабин погрожував Макрону смертю через намір визнати Палестину державою
Аляска готова прийняти історичну зустріч Трампа з Путіним – губернатор
Аляска готова прийняти історичну зустріч Трампа з Путіним – губернатор
Росія провалила план виробництва літаків – Reuters
Росія провалила план виробництва літаків – Reuters
«Україні не дадуть ні місця, ні голосу». Дипломат жорстко висловився про переговори з Путіним
«Україні не дадуть ні місця, ні голосу». Дипломат жорстко висловився про переговори з Путіним

