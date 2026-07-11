Пєсков назвав «СВО» війною: Центр протидії дезінформації пояснив, що це означає

Коваленко порадив: росіянам бажано вже зараз почати їхати з країни

Зміна риторики Кремля про війну свідчить про інформаційну підготовку населення РФ до нової хвилі мобілізації. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає «Главком».

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що «спеціальна військова операція» перетворилася на «справжню війну». Винні в цьому, за його словами, західні країни, які підтримали Україну.

«Триває війна, це справжня війна. Ви знаєте, чому війна? Тому що все починалося як «спеціальна військова операція». Триває як війна, тому що за Києвом стоять і Берлін, і Париж, і Гаага, і Осло, і, на жаль, Вашингтон», – сказав Пєсков.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що заяви речника Кремля є свідомою інформаційною підготовкою росіян до проведення мобілізації.

«Пєсков постійно почав говорити замість «СВО» – повномасштабна війна. І акцентує увагу на тому, що «все починалось як «СВО», а переросло у війну». Це не просто словесна конструкція. Це свідома інформаційна підготовка населення РФ до проведення мобілізації, яку РФ розглядає на осінь. І також до обмежень, які вона принесе, включно із забороною на виїзд з РФ. Тому росіянам бажано вже зараз почати їхати з країни, бо на нулі російський солдат живе від 15 до 30 хвилин», – наголосив Коваленко.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков несподівано змінив риторику щодо бойових дій в Україні. Він назвав їх війною, а не «спеціальною воєнною операцією», як це було раніше.