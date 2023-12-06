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ЄС попереджає європейців про ризик терактів на різдвяні свята

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЄС попереджає європейців про ризик терактів на різдвяні свята
Правоохоронці посилять заходи безпеки у країнах ЄС
фото з відкритих джерел

Європейська комісія виділить додаткові 30 млн євро на посилення безпеки у вразливих районах

На різдвяні свята існує великий ризик терористичних атак у країнах Європейського Союзу. Про це заявила комісар ЄС з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон, повідомляє Associated press.

Загроза терактів виникла через війну між Ізраїлем і ХАМАС.

«У зв'язку з війною між Ізраїлем і ХАМАС та поляризацією, яку вона викликає в нашому суспільстві, з наближенням сезону відпусток, існує величезний ризик терористичних атак в Європейському Союзі», – заявила Йоханссон.

Вона нагадала нещодавній теракт у Парижі. «Ми бачили, як це сталося нещодавно в Парижі, на жаль, ми бачили це і раніше», – сказала еврокомісарка під час зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у Брюсселі.

Йоханссон повідомила, що Європейська комісія виділить додаткові 30 млн євро на посилення безпеки у вразливих районах, зокрема, в місцях проведення релігійних обрядів.

Нагадаємо, 3 грудня у центрі Парижа біля Ейфелевої вежі чоловік напав на туристів. Тоді одна особа загинула, ще двоє поранені. Підозрюваний напав на щонайменше трьох туристів з молотком і вигукував «Аллах Акбар», перш ніж його заарештували.

Нападник – 26-річний француз. Чоловік був відомий поліції як прихильник радикального ісламізму. Під час затримання підозрюваний заявив поліції, що втомився бачити, як гинуть мусульмани.

30 листопада, в Єрусалимі невідомі вчинили стрілянину біля автобусної зупинки, що розташована недалеко від в'їзду в місто.

Теги: теракт Європейський союз Ізраїль ХАМАС

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