Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський дотепно відповів Трампу, чому не поїде в Москву на переговори з Путіним (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський дотепно відповів Трампу, чому не поїде в Москву на переговори з Путіним (відео)
Зеленський та Трампа на зустрічі під час саміту НАТО в Анкарі
фото: Getty Images

Зеленський: у Москві зараз багато українських дронів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, однак жартома зазначив, що зараз не готовий їхати до Москви через безпекову ситуацію.

Про це він сказав у розмові з журналістами під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО.  Про це пише «Главком» з посиланням на пряму трансляцію переговорів.

Трамп зазначив, що раніше Путін пропонував провести переговори в Москві, однак, за його словами, «це просто не спрацює».

Після цього журналісти запитали Зеленського, чи поїхав би він зараз до російської столиці. «Важко. Там зараз багато українських дронів. Це було б небезпечне місце», – відповів український лідер. 

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram.

Водночас Трамп висловив сподівання, що зустріч із Путіним все ж відбудеться найближчим часом, адже, за його словами, пріоритетом має стати завершення війни.

Раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом пропонував провести зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським у Москві. 

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію російського диктатора Володимира Путіна зустрітися в Москві. 

За словами Зеленського, Путін запросив його до Москви, оскільки знав, що цього ніколи не станеться. Глава держави наголосив, що Росія досі не зацікавлена у мирних переговорах для закінчення війни.

Згодом Путін зробив чергову заяву щодо можливості прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За словами очільника Кремля, він готовий до зустрічі не лише в Москві, але й на території третьої країни. 

Читайте також:

Теги: путін Москва Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін та Трамп зустрілися в Анкориджі у серпні 2025 року
Путін поговорив з Трампом про те, як він продовжить війну
15 червня, 11:41
Дональд Трамп
Дональд Трамп – 80. Хто створив «найнебезпечнішу людину у світі» Персона
14 червня, 08:00
Рубіо: Навіть не знаю, може, влаштовуватимемо щотижневі бої між політиками і зводитимемо рахунки таким чином
Рубіо пожартував про поєдинки між політиками на арені UFC
12 червня, 05:50
Зеленський, Макрон і Трамп під час саміту у Франції, 16 червня 2026 рік
На саміті G7 завершилась робоча сесія з українського питання (фото)
16 червня, 14:09
Попри проблеми зі здоров'ям окупаційна влада змушувала дітей ставати на військовий облік
Україна повернула 13 дітей з окупованої Херсонщини: росіяни залякували їх розстрілами
17 червня, 22:10
Трамп поставив майбутнє санкцій проти Росії в залежність від нафти
Трамп назвав умову для нових санкцій проти Росії
17 червня, 18:41
Мелоні та Трамп на зустрічі у Білому домі
Трамп знову заявив, що прем'єр-міністерка Італії попросила зробити фото на G7 та поглибив суперечку
21 червня, 00:56
Розвідка Швеції розкрила, що чекає на Росію після Путіна
«Проблема Росії не лише в Путіні». Шведська розвідка оцінила майбутнє РФ
30 червня, 15:46
НАТО зробило новий крок для стримування Росії
НАТО вирішило подразнити Путіна. Альянс відкрив новий штаб біля кордонів РФ
30 червня, 18:00

Політика

Трамп заінтригував заявою про передачу Україні ліцензії на виробництво Patriot
Трамп заінтригував заявою про передачу Україні ліцензії на виробництво Patriot
Зеленський дотепно відповів Трампу, чому не поїде в Москву на переговори з Путіним (відео)
Зеленський дотепно відповів Трампу, чому не поїде в Москву на переговори з Путіним (відео)
Трамп і Рубіо оцінили українські удари по території Росії
Трамп і Рубіо оцінили українські удари по території Росії
Зустріч Зеленського з Трампом на полях саміту НАТО: повне відео
Зустріч Зеленського з Трампом на полях саміту НАТО: повне відео
Залізний купол для України та Європи: Зеленський розкрив перші деталі «антибалістичної коаліції»
Залізний купол для України та Європи: Зеленський розкрив перші деталі «антибалістичної коаліції»
Зеленський та Кошта обговорили вступ України до ЄС
Зеленський та Кошта обговорили вступ України до ЄС

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
157K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2026
90K
Путін почав «їсти» своїх
76K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
48K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни

Новини

Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Сьогодні, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
Вчора, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua