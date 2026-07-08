Зеленський дотепно відповів Трампу, чому не поїде в Москву на переговори з Путіним (відео)

Зеленський та Трампа на зустрічі під час саміту НАТО в Анкарі

Зеленський: у Москві зараз багато українських дронів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, однак жартома зазначив, що зараз не готовий їхати до Москви через безпекову ситуацію.

Про це він сказав у розмові з журналістами під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО. Про це пише «Главком» з посиланням на пряму трансляцію переговорів.

Трамп зазначив, що раніше Путін пропонував провести переговори в Москві, однак, за його словами, «це просто не спрацює».

Після цього журналісти запитали Зеленського, чи поїхав би він зараз до російської столиці. «Важко. Там зараз багато українських дронів. Це було б небезпечне місце», – відповів український лідер.

Водночас Трамп висловив сподівання, що зустріч із Путіним все ж відбудеться найближчим часом, адже, за його словами, пріоритетом має стати завершення війни.

Раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом пропонував провести зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським у Москві.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію російського диктатора Володимира Путіна зустрітися в Москві.

За словами Зеленського, Путін запросив його до Москви, оскільки знав, що цього ніколи не станеться. Глава держави наголосив, що Росія досі не зацікавлена у мирних переговорах для закінчення війни.

Згодом Путін зробив чергову заяву щодо можливості прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За словами очільника Кремля, він готовий до зустрічі не лише в Москві, але й на території третьої країни.