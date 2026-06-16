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Путін підписав указ про призначення виборів до Держдуми

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Путін підписав указ про призначення виборів до Держдуми
Вибори в Росії
фото з відкритих джерел

Російський президент призначив вибори до Державної думи на вересень

Сьогодні, 16 червня, указ «Про призначення виборів депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації нового скликання» підписав президент Росії Володимир Путін. Про це повідомляє «Главком» з посилання на російські медіа.

Коли відбудуться вибори

Згідно з документом, голосування відбудеться у єдиний день голосування – 20 вересня 2026 року. Повідомляється, що указ уже набув чинності з моменту його офіційного опублікування.

Путін підписав указ про призначення виборів до Держдуми фото 1

Особливості виборів до Держдуми 2026 року

Вибори до Державної думи РФ відбудуться у єдиний день голосування – 20 вересня 2026 року. Згідно з російським законодавством, голосування за новий склад парламенту призначається на третю неділю вересня того року, коли закінчуються повноваження попереднього скликання. 
  • Кількість мандатів: До нового скликання нижньої палати російського парламенту буде обрано 450 депутатів.
  • Виборча система: Половину місць (225 депутатів) розподілять за партійними списками, іншу половину (225 депутатів) обиратимуть в одномандатних виосії ухвалить рішення про проведення триденного голосування – з 18 по 20 вересня 2026 року, аргументуючи це безпековими ризиками. 
  • Залучення тимчасово окупованих територій: Кремль планує вперше провести вибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України – у так званих «ЛНР», «ДНР», а також в окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей. За даними медіа, Москва має намір включити до складу думи сімох депутатів від цих загарбаних регіонів.

Главком писав, що провладна російська партія «Єдина Росія» застрягла у глибокій внутрішній кризі за три місяці до парламентських виборів. Один із політтехнологів, який зараз працює з «Єдиною Росією» в регіонах, охарактеризував підготовку до виборів одним словом – «п*здець», наголосивши, що у попередніх виборчих циклах імена кандидатів були чітко зрозумілі ще за пів року до активної фази. Підсумковий варіант списку очікують не раніше з'їзду партії 28 червня.

Нагадаємо, Держдума ухвалила закон, який забороняє депортувати з Росії іноземних громадян, котрі уклали контракт із російським міністерством оборони та брали участь у бойових діях, зокрема у війні проти України.

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Теги: росія вибори путін Державна Дума

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