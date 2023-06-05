Польща надала військову допомогу іще одній сусідній країні

Варшава вирішила надати зброю та боєприпаси ще одній країні, яка не входить до ЄС

Польща передала Молдові велику партію зброї, боєприпасів та обладнання для оснащення поліції. Таке рішення Польща пояснила спробами внутрішньої дестабілізації в Молдові проросійськими силами. Про це у своїх соцмережах повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

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Niepodległa i suwerenna Mołdawia, opierająca się próbom wewnętrznej destabilizacji, potrzebuje naszego wsparcia! Dlatego podjąłem decyzję o przekazaniu policji mołdawskiej ogromnego transportu (2 Herculesy i 4 Casy) broni, amunicji i wyposażenia od służb podległych MSWiA. 🇵🇱🤝🇲🇩 pic.twitter.com/6TmS4IHH64 — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) June 1, 2023

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«Незалежна і суверенна Молдова, яка протистоїть спробам внутрішньої дестабілізації, потребує нашої підтримки! Саме тому я вирішив передати молдавській поліції величезний вантаж зі зброєю, боєприпасами та спорядженням зі служб, підвідомчих МВС та владі країни», – зазначив міністр внутрішніх справ Польщі.

Про конкретні зразки зброї та боєприпасів, які були передані поліції Молдови, польський міністр не повідомив. Загалом весь переданий вантаж вмістився у шість транспортних літаках: два Hercules і чотири CASA.

Раніше Молдові допоміг і ЄС. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель підкреслив, що доставлена партія техніки - лише перший крок ЄС у зміцненні безпеки Молдови. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель підкреслив, що доставлена партія техніки – лише перший крок ЄС у зміцненні безпеки Молдови.

Нагадаємо, Європейський союз запровадив санкції проти деяких членів проросійської опозиції Молдови за дестабілізацію ситуації в країні Про це йдеться у «Офіційному журналі ЄС». Обмеження Євросоюзу торкнулися лідера проросійської партії «Шор» Ілана Шора, віце-голови вказаного політичного об'єднання Марини Таубер, молдавського олігарха Володимира Плахотнюка та голови партії «Будуємо Європу вдома», колишнього заступника голови Генерального комісаріату поліції республіки Георгія Кавкалюка. Крім того, санкції було введено щодо російського підприємця Ігоря Чайки.

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