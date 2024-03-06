Загарбники з повітря замінували два села на Сумщині

Окупанти замінували населені пункти Стара Гута і Марчихина Буда

Російські загарбники вперше атакували Сумську область касетними авіабомбами. З повітря вони замінували два села у Шосткінському районі. Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, ситуація нарощується, зокрема с 1 січня значно збільшилась кількість ударів по деяким засобам ураження, таким, як дрони-камікадзе, ударні дрони.

«Особливо нас турбує, збільшилось в декілька разів застосування тактичної авіації щодо керованих авіабомб. До речі, вчора були застосовані вперше по території Сумської області касетні авіаційні бомби», – зазначив голова ОВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними Артюха, окупанти з повітря замінували два населені пункти у Шосткінському районі – Стара Гута і Марчихина Буда. «Сьогодні сили безпеки працюють щодо розмінування», – констатував він.

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, російські загарбники обстріляла Борову Харківської області. Попередньо, відомо про одну загиблу людину похилого віку та чотирьох поранених, серед яких – троє дітей.

Триває 742-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed. Силами оборони знищено 38 із 42 дронів. Інформація щодо постраждалих та пошкодження об’єктів інфраструктури уточнюється.





