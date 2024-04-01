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Протести на кордоні: польські фермери збираються поновити блокування двох пунктів пропуску

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Протести на кордоні: польські фермери збираються поновити блокування двох пунктів пропуску
Станом на ранок 1 квітня на двох заблокованих напрямках в чергах на території Польщі загалом перебуває 500 вантажівок
фото з відкритих джерел

Станом на сьогодні блокування здійснюється на напрямку пунктів пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська»

Польські протестувальники продовжують блокувати рух вантажівок по двох пунктам пропуску, пропускаючи по кілька транспортних засобів на годину або взагалі обмежуючи рух. Станом на ранок 1 квітня у чергах на території Польщі загалом перебуває 500 фур. Про це повідомив  речник Держприкордонслужби Андрій Демченкоу коментарі «Укрінформ».

«Станом на сьогодні блокування здійснюється на напрямку пунктів пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська». Через «Ягодин» та «Рава-Руська» польські протестувальники взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі. На цих напрямках останній період фіксуються нульові показники перетину кордону вантажівками на виїзд з України», – зазначив Демченко.

Він уточнив, що через «Ягодин» пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок за добу, за минулий день таких було 70.

За словами речника ДПСУ, станом на ранок 1 квітня на двох заблокованих напрямках в чергах на території Польщі загалом перебуває 500 вантажівок, по 250 навпроти кожного з них. Легкові автівки та автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Демченко нагадав, що раніше польські фермери припинили блокувати рух вантажівок по пунктах пропуску «Краківець», «Шегині» та «Устилуг», тут зараз відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в’їзд. Черги на території Польщі ще зберігаються на напрямку «Краківця» – 950 вантажівок, «Шегині» – 600. Однак при тій інтенсивності руху, що є зараз, водіям не доводиться тижнями стояти в чергах. 

Раніше премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Україна і Польща близькі до рішення щодо зернового питання. Однак воно може всіх не влаштовувати.

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Теги: Польща кордон Держприкордонслужба блокада фермерство

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