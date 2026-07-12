Помер колишній емір Катару

Шейх Хамад підвищив міжнародний авторитет Катару

Колишній емір Катару Хамад бін Халіфа Аль Тані помер у віці 74 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Шейх Хамад бін Халіфа Аль Тані правив Катаром з 1995 по 2013 рік, після чого зрікся престолу на користь свого сина шейха Таміма, нинішнього лідера цієї країни Перської затоки.

У червні 2013 року шейх Хамад передав владу своєму синові фото: U.S. Department of State

«Амірський Диван оголосив у неділю вранці про смерть його високості батька еміра шейха Хамада бін Халіфи Аль Тані. Нехай Аллах помилує його душу та нагородить його найкращою нагородою за те, чого він досяг для своєї батьківщини та народу», – йдеться в повідомленні.

Шейх Хамад підвищив міжнародний авторитет Катару завдяки розвитку телевізійної мережі «Аль-Джазіра», а також успішній заявці на проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Ця держава, союзник США, є невеликою за розміром і налічує понад 2,5 млн жителів, але є найбільшим у світі експортером скрапленого природного газу, глобальним інвестиційним центром та впливовим гравцем у дипломатії Близького Сходу та міжнародних ЗМІ.

У червні 2013 року шейх Хамад передав владу своєму синові, тодішньому наслідному принцу, що стало рідкісним випадком зречення від влади серед спадкових правителів арабських країн Перської затоки, з метою забезпечення плавного переходу влади. Сам він у 1995 році повалив свого батька в результаті безкровного перевороту.