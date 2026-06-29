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Потужні землетруси у Венесуелі: кількість загиблих наближається до 1,5 тис.

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Потужні землетруси у Венесуелі: кількість загиблих наближається до 1,5 тис.
Два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сталися у Венесуелі 24 червня
фото: Reuters

У прибережному штаті Ла-Гуайра десятки будівель обвалилися

Кількість загиблих унаслідок землетрусів, які сталися минулого тижня у Венесуелі, наближається до 1,5 тис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У прибережному штаті Ла-Гуайра десятки будівель обвалилися, перетворившись на купи піску та уламків.

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«Рятувальні та відновлювальні роботи тривають. Сьогодні (у неділю) ми врятували людей живими, тому операції не припиняються. Ми завжди зберігаємо надію», – заявила тимчасова президентка Делсі Родрігес після оголошення про створення президентської комісії, яка визначатиме придатність будівель для проживання.

Наразі кількість загиблих сягнула 1 450, 3 150 осіб залишаються пораненими, 12 721 – стали переселенцями, а 774 будівлі обвалилися.

Нагадаємо, два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сталися у Венесуелі 24 червня з різницею у 39 секунд. Найбільше постраждав прибережний регіон Ла-Гуайра на північ від Каракаса – там обвалилося щонайменше 100 будівель.

Як повідомлялося, у Венесуелі розгорнулася гостра політична боротьба навколо ліквідації наслідків двох руйнівних землетрусів. Опозиційна партія «Венте», очолювана лауреаткою Нобелівської премії Марією Коріною Мачадо, мобілізувала волонтерів для збору гуманітарної допомоги, проте зіткнулася із жорсткою протидією Національної поліції та Цивільного захисту.

Теги: Венесуела землетрус смерть

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