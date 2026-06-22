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У Сирецькому парку на дитячій залізниці виявлено тіло людини (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Сирецькому парку на дитячій залізниці виявлено тіло людини (фото)
На місці події працюють правоохоронці
фото: соцмережі

Фахівці з’ясовують особу померлої особи та встановлюють попередні причини й обставини трагедії

У Шевченківському районі столиці на території Сирецького парку, поблизу Київської дитячої залізниці, виявили тіло людини. На місці події наразі працюють екстрені служби та правоохоронці. Про це повідомляють очевидці у соцмережах, інформує «Главком».

Повідомляється, що територію навколо оперативно огородили сигнальною стрічкою. На місці події працюють кілька екіпажів патрульної поліції, слідчо-оперативна група та мобільна криміналістична лабораторія.

На місці події працює мобільна криміналістична лабораторія
На місці події працює мобільна криміналістична лабораторія
фото: соцмережі

Фахівці з’ясовують особу померлої особи та встановлюють попередні причини й обставини трагедії.

Офіційних коментарів від Головного управління Національної поліції у місті Києві щодо інциденту наразі відсутній. 

Нагадаємо, на Київщині у Борисполі собаки на смерть загризли жінку. Наразі прокуратура зʼясовує обставини. За попередніми даними, 19 червня близько 15:40 у місті Бориспіль дві собаки породи кане-корсо вибігли з приватного домоволодіння через нещільно зачинену хвіртку та потрапили на сусіднє подвір’я, де накинулися на людину. Унаслідок нападу тварин 79-річна жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілу було госпіталізовано до лікарні, де вона померла.

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Теги: Київ парк смерть поліція

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