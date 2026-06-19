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Пішов з життя найкращий бомбардир чемпіонату Італії з футболу 1996 року

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Пішов з життя найкращий бомбардир чемпіонату Італії з футболу 1996 року
У сезоні 1995/96 Протті став найкращим бомбардиром Серії А, забивши 24 м'ячі за «Барі»
фото: Vincenzo.togni

У червні 2025 року лікарі виявили у Протті рак кишківника

Екснападник італійського футбольного клубу «Лаціо» та найкращий бомбардир Серії А 1996 року Ігор Протті помер у віці 58 років. Про це повідомляє «Главком» з посилання на пресслужбу римського клубу.

У червні 2025 року лікарі виявили у Протті рак кишківника.

«Найкращий бомбардир Серії А, В і С, він підкорив серця всіх уболівальників і забивав незабутні голи. Зразок для наслідування на полі, зразок для наслідування та під час хвороби», – йдеться у заяві «Лаціо».

Протті виступав за «Лаціо» з 1996 по 1997 рік і 1998 року. Також грав за «Ліворно», «Барі» та «Наполі».

У сезоні 1995/96 Протті став найкращим бомбардиром Серії А, забивши 24 м'ячі за «Барі».

Форвард був володарем Суперкубку Італії у складі «Лаціо» (1998 рік).

Нагадаємо, пішов з життя український футболіст В'ячеслав Шарпар.

Найбільше відомий вболівальникам Шарпар своїми виступами за «Ворсклу», «Волинь» та «Металіст». У складі полтавської команди він відзначився пам’ятним голом у ворота лондонського «Арсенала» в матчі Ліги Європи сезону 2018/19. 

З «Металістом» Шарпар здобував бронзу української першості у 2011 році.

Окрім цього, Шарпар грав за «Говерлу», київський «Арсенал», казахстанський «Атирау» та низку інших команд.

У його активі – чемпіонство та перемога в Кубку Молдови разом із «Шерифом», а також титул чемпіона Латвії у складі ФК «Рига».

За молодіжну збірну України (U-21) футболіст провів два матчі. Професійну кар’єру В'ячеслав завершив у 2021 році, виступаючи за «Волинь».

Теги: Серія А НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть онкологія рак

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