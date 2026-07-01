Помер видатний британський актор із фільмів про «Гаррі Поттера» та «Індіана Джонса»

Майкл Бірн був одним із найвідоміших британських акторів другого плану

Помер британський актор Майкл Бірн, відомий за ролями у всесвітньо відомих стрічках, таких як «Гаррі Поттер», «Індіана Джонс», фільмах про Джеймса Бонда та інших. Він присвятив понад 60 років свого життя кіноіндустрії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Майкл Бірн пішов з життя у віці 82 років. Причину смерті актора не розкривають. Бірн був відомим актором другого плану, ролі якого принесли йому визнання та славу. Він знявся у понад 100 стрічках, деякі з них є всесвітньо відомими.

Широку популярність Бірну принесли ролі у воєнних фільмах 1970-х років, а саме «Орел приземлився», «Міст надто далеко» та «Сила 10 з Навароне». Також він відомий своєю роллю старшого чарівника Ґеллерта Ґріндельвальда у фільмі «Гаррі Поттер і Дари Смерті: Частина I».

Майкл Бірн знявся у фільмі «Гаррі Поттер і Дари Смерті: Частина I» фото: кадр з фільму

Серед інших популярних кіноробіт Бірна відзначають фільми «Індіана Джонс і останній хрестовий похід», «Хоробре серце», «Завтра не помре ніколи», «Здібний учень», серіал «Пригоди королівського стрільця Шарпа», телесеріал «Вулиця коронації» тощо.

Серед інших відомих кіноробіт Майкла Бірна стрічка «Індіана Джонс і останній хрестовий похід» фото: кадр з фільму

Майкл Бірн у фільмі «Індіана Джонс і останній хрестовий похід» фото: кадр з фільму

Майкл Бірн також багато працював у театрі з провідними британськими режисерами та драматургами. Однією з найгучніших його пізніх робіт стала вистава 2010 року в Bristol Old Vic, де 66-річний Бірн виконав роль Ромео, а 76-річна Сіан Філліпс зіграла Джульєтту.

Майкл Бірн знявся у фільмі «Дотик медузи» фото: кадр з фільму

Майкл Бірн зіграв у фільмі «Хоробре серце» фото: кадр з фільму

Майкл Бірн народився 7 листопада 1943 року в Лондоні, навчався у Центральній школі сценічної мови та драматичного мистецтва. У 1965 році одружився з Керол Німмонс, з якою познайомився під час гастролей в Ірландії. У подружжя народилися дві доньки, також у нього залишилися троє онуків.

Нагадаємо, зірка фільмів про «Гаррі Поттера» Емма Вотсон відвідала бізнес-форум The Royal Foundation United for Wildlife у Лондоні. Актрису помітили у компанії принца Вільяма та актора Бенедикта Камбербетча.