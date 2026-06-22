Помер легендарний ексглава Федеральної резервної системи США Алан Грінспен

Причиною смерті стали ускладнення, спричинені хворобою Паркінсона

Колишній голова Федеральної резервної системи США Алан Грінспен пішов з життя у віці 100 років. Його часто називали «рок-зіркою» серед економістів і «маестро» за здатність впливати на глобальні фінансові процеси. Як інформує «Главком» із посиланням, про смерть Алана Грінспена повідомила його дружина, кореспондентка NBC News Андреа Мітчелл.

Причиною смерті стали ускладнення, спричинені хворобою Паркінсона.

Що відомо про Алана Грінспена

Алан Грінспен народився 6 березня 1926 року у Нью-Йорку. Спочатку він навчався музиці та навіть грав у джазовому оркестрі, але згодом захопився економікою. Здобув ступінь бакалавра (1948) та магістра (1950) з економіки в Нью-Йоркському університеті, де пізніше захистив докторат.

У 1950-х роках Грінспен заснував економічну консалтингову компанію Townsend-Greenspan & Co, яка спеціалізувалася на аналізі економічних тенденцій та прогнозуванні. Згодом став одним із найавторитетніших економічних радників у США.

Кар'єра в уряді США

У 1974–1977 роках Грінспен очолював Раду економічних радників президента Джеральда Форда. Також працював у різних консультативних органах при адміністраціях кількох президентів.

Алан Грінспен у 1974 році

У 1987 році президент Рональд Рейган призначив його головою Федеральної резервної системи США. На цій посаді він змінив Пола Волкера і залишався керівником американського центробанку до 2006 року. За цей час його повторно призначали президенти Джордж Герберт Вокер Буш, Білл Клінтон та Джордж Вокер Буш.

Чим прославився «Маестро»

Грінспен очолював ФРС під час низки ключових економічних потрясінь:

біржового краху 1987 року;

азійської фінансової кризи 1997 року;

буму та краху «доткомів»;

рецесій початку 1990-х і 2000-х років;

наслідків терактів 11 вересня 2001 року.

За його керівництва Федеральною резервною системою США пережили тривалий період економічного зростання, низької інфляції та відносної макроекономічної стабільності, який часто називають «Великою помірністю». Через свій авторитет Грінспен отримав прізвисько «Маестро».

За керівництва Алана Грінспена Федеральною резервною системою США пережили тривалий період економічного зростання, низької інфляції та відносної макроекономічної стабільності, який часто називають «Великою помірністю» фото: EPA

Суперечлива спадщина

Після світової фінансової кризи 2008 року оцінки діяльності Грінспена стали значно критичнішими. Економісти та політики звинувачували його у надмірній довірі до саморегулювання фінансових ринків, недостатньому контролі за банківським сектором і політиці низьких процентних ставок, які могли сприяти формуванню іпотечної бульбашки у США.

У 2008 році сам Грінспен визнав, що його переконання щодо здатності фінансових установ ефективно контролювати власні ризики виявилися помилковими. Ця заява стала однією з найвідоміших у його кар'єрі.