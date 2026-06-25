Зірка серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон влаштувала гучний скандал через лист до Меттью Перрі

У листі Дженніфер Еністон до Метю Перрі йшлося про особисті деталі їхнього життя

У США планували виставити на аукціон лист голлівудської акторки Дженніфер Еністон до її покійного колеги Меттью Перрі. Акторка бурхливо відреагувала на цю новину та влаштувала скандал. Про це пише «Главком» із посиланням на Radar Online.

Дженніфер Еністон обурилась через те, що її особисте листування з Меттью Перрі хотіли оприлюднити та продати. «Джен була шокована. Вона ніколи не могла уявити, що щось, написане від щирого серця близькій людині, буде розглядатися як предмет колекціонування. Вона твердо переконана, що деякі речі не призначені для публічного споживання. Незалежно від того, наскільки благородною є мета, для неї це перетнуло межу», – повідомив інсайдер.

Цей лист був написаний багато років тому, наприкінці знімань десятого сезону серіалу «Друзі», де актори знімалися разом. У листі зірка ділилася своїми переживаннями. Зокрема, Еністон писала про боротьбу Меттью Перрі із залежностями, її дружбу з ним, вона вірила в краще майбутнє свого товариша.

Дженніфер Еністон та Меттью Перрі разом грали у серіалі «Друзі» фото: кадр із серіалу

Через особисті деталі життя зірок, які були описані в листі, Дженніфер Еністон втрутилася та наполягла на тому, аби його прибрали з аукціону. Для цього вона звернулася до розпорядників спадщини Меттью Перрі.

Врешті лист повернули Дженніфер Еністон. Як відомо, акторка була близькою подругою покійного Меттью Перрі та підтримувала його. Водночас актор також часто висловлював вдячність своїй подрузі.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі (США) помічнику зірки серіалу «Друзі» Меттью Перрі Кеннету Івамасі винесли вирок за його причетність до смерті актора від передозування кетаміном.

Як розповідав «Главком», Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року. Зірка серіалу «Друзі» Меттью Перрі помер у віці 54 років. Актор був знайдений у гідромасажній ванні у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Згодом стало відомо, що Перрі помер унаслідок передозування кетаміном.