Лавров заявив про початок справжньої війни з Німеччиною

Російський дипломат публічно відреагував на звинувачення Берліна

Нещодавні події у відносинах Росії та Німеччини свідчать про початок справжньої війни. Із такою заявою виступив глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє «Главком» із посиланням на «Вести».

Російський дипломат вирішив публічно відреагувати на звинувачення Берліна на адресу РФ. Як відомо, ФРН вважає саме Москву організаторкою атаки дронів на український літак в аеропорту Лейпцига.

«Це, загалом, по суті, початок справжньої війни. Вигнали генеральне консульство з Бонна... Російський дім у Берліні закривають. Я пам'ятаю, що перед початком Другої світової війни, Великої Вітчизняної війни, точніше, німці також закривали свої дипломатичні представництва... Вони знову хочуть війни», – цинічно заявив Лавров.

За його словами, влада РФ зробить висновки із заяв канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

«Він, по суті, йде оголошувати нам війну. І уроки історії зовсім не вивчені. Виявилося, що ось ці метастази нацизму починають пробиватися. Це небезпечне явище. Мені здається, російське керівництво зробить відповідні висновки», – додав Лавров.

Нагадаємо, 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського Ан-124 «Руслан» виявили підозрілий предмет. Пізніше з'ясувалося, що це був дрон. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили.

Згодом стало відомо, що безпілотник атакував найбільш вразливу частину крила українського Ан-124. Німецькі медіа також повідомляли, що літак нібито перевозив боєприпаси. Авіакомпанія «Антонов» одразу спростувала цю інформацію. Під час подальшого розслідування слідчі знайшли перші докази можливого російського сліду.

Пізніше влада Німеччини офіційно поклала на Росію відповідальність за спробу атаки безпілотником із вибухівкою в аеропорту Лейпциг/Галле. Після офіційного звинувачення Москви Берлін оголосив про низку заходів у відповідь. Німеччина закриє російське генеральне консульство в Бонні. Воно має припинити роботу 18 вересня. Крім того, німецька влада денонсує угоду, яка дозволяє працювати «Російському дому» в Берліні. Німеччина також планує посилити контроль за громадянами Росії під час в'їзду до країни.