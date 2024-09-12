ХАМАС заявив про готовність до припинення вогню без нових умов – Reuters

Мирні перемовини опинилися на межі зриву через намір Ізраїлю залишити за собою контроль над «філадельфійським коридором»

ХАМАС наполягає, аби основою для миру була пропозиція США, озвучена у червні Джо Байденом

Угруповання ХАМАС стверджує, що підтримує негайне припинення вогню у Смузі Гази та звільнення заручників, якщо сторони не висуватимуть нових умов. Про це повідомляє Reuters.

Так, свою позицію перемовники від палестинської групи у середу озвучили посередникам – прем'єр-міністру Катару Шейху Мохаммеду аль-Тані та керівнику розвідки Єгипту Аббасу Камелю під час зустрічі у Досі. Напряму з Ізраїлем ХАМАС переговорів не веде.

Стверджується, що мирні перемовини опинилися на межі зриву через намір Ізраїлю залишити за собою контроль над «філадельфійським коридором» – вузькою смугою уздовж кордону Гази із Єгиптом. ХАМАС наполягає, що основою для миру має бути пропозиція США, озвучена у червні президентом Джо Байденом – там про коридор не йшлося.

Нагадаємо, президент США Джо Байден планує направити Ізраїлю та руху ХАМАС остаточний варіант угоди про припинення вогню Секторі Гази. Співрозмовники уточнили, що нещодавнє виявлення в Секторі Гази тіл шести убитих заручників переконало радників Байдена у необхідності якнайшвидше досягти операції.

Як відомо, сотні тисяч людей вийшли на вулиці Тель-Авіва та Єрусалима з вимогою укласти угоду з ХАМАСом щодо звільнення заручників після того, як тіла шістьох із них, у тому числі росіянина Олександра Лобанова, були виявлені в секторі Газа. До слова, нинішні протести можуть бути найбільшими від початку бойових дій у Газі 7 жовтня 2023 року.

Також Ііраїльські військові знищили командний центр ХАМАС у Секторі Газа, який розташовувався у будівлі колишньої школи «Халіма ас-Садійя» на півночі регіону.

ЦАХАЛ також повідомив, що за останні місяці здійснено десятки авіаударів по об'єктах ХАМАС, розташованих у цивільних будівлях, які бойовики використовують як прикриття. Палестинські ЗМІ зазначили про жертви серед цивільних​.