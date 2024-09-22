Ізраїль завдав удару по «Хезболлі»: знищено тисячі ракетних установок на півдні Лівану

Останні ізраїльські удари були нанесені після того, як вдень у суботу винищувачі завдали ударів по близько 180 цілях на півдні Лівану

ЦАХАЛ атакувала військові об'єкти «Хезболла» на півдні Лівану

Армія оборони Ізраїлю завдала потужних ударів по військових об'єктах терористичного угруповання «Хезболла» на півдні Лівану. За словами речника Цахалу Даніеля Хагарі, знищено тисячі ракетних установок, які бойовики готували для обстрілів ізраїльської території. Про це повідомляє речник Армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі.

Останні удари по цілях в Лівані були нанесені після того, як ізраїльські винищувачі атакували близько 180 об'єктів, що належали «Хезболла». За попередніми даними, терористи планували масований ракетний удар по півночі Ізраїлю.

У суботу, з боку Лівану по території Ізраїлю було випущено близько 100 ракет. У відповідь Ізраїль підвищив бойову готовність своїх сил, зокрема Військово-повітряних сил.

Головнокомандувач ВПС Ізраїлю, генерал-майор Томер Бар, підтвердив, що армія готова до можливих подальших атак. Жителям північних регіонів Ізраїлю, включаючи Хайфу, рекомендовано дотримуватися вказівок Командування тилу через загрозу нових ракетних обстрілів у найближчі години.

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