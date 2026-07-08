Прем'єр Болгарії засумнівався у здатності Заходу зупинити Росію

Румен Радев заявив, що Захід не має достатніх можливостей для перемоги над РФ звичайними засобами та попередив про ризик ядерної ескалації

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що Захід не має достатніх можливостей для перемоги над Росією звичайними засобами ведення війни. Він також висловив побоювання, що подальша ескалація може призвести до застосування Росією ядерної зброї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DRM News.

Відповідну заяву Радев зробив після прибуття на саміт НАТО в Анкарі. Під час спілкування з журналістами його попросили прокоментувати, яке послання він хотів би адресувати російському диктатору Володимиру Путіну на тлі майже щоденних балістичних ударів Росії по Києву.

«Мій меседж простий: ми, колективний Захід, намагаємося досягнути конвенційної перемоги над найбільшою ядерною державою, не маючи достатньо можливостей протистояти їхнім гіперзвуковим ракетам», – заявив Радев.

За словами болгарського прем'єра, нинішні дії союзників можуть підвищити ризик подальшої ескалації конфлікту. «Це дуже небезпечно», – сказав він, коментуючи можливість ядерної відповіді з боку Росії.

Радев також закликав міжнародну спільноту якнайшвидше створити умови для дипломатичного врегулювання війни та не допустити подальшого загострення ситуації.

Його заява прозвучала на тлі дискусій серед країн НАТО щодо подальшої підтримки України та посилення тиску на Росію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після приходу Румена Радева до влади Болгарія припинила постачання зброї Україні. Болгарського політика неодноразово критикували за заяви, які вважають співзвучними з російською риторикою щодо війни проти України.