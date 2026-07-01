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Заколот неминучий? Путін перестав влаштовувавти частину російських еліт

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Заколот неминучий? Путін перестав влаштовувавти частину російських еліт
Путін довів Росію до небезпечної ситуації
фото: Reuters

У ЦПД заявили, що всередині Росії зростає кількість прихильників завершення війни, а диктатор опинився перед складним вибором

Частина російських еліт більше не підтримує курс Володимира Путіна на продовження війни проти України та виступає за припинення вогню і початок переговорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Наразі російський диктатор опинився перед кількома сценаріями подальших дій. Йдеться про завершення війни, оголошення нової хвилі мобілізації або спробу втягнути країни НАТО у пряме протистояння через повітряну ескалацію. Очільник Центру протидії дезінформації зазначив, що всередині самої Росії вже існує група впливових представників еліт, які підтримують припинення бойових дій та початок переговорного процесу.

Водночас, за його словами, наразі сильніші позиції зберігають прихильники продовження війни та затягування часу. «Російським елітам, не виключено, доведеться вирішувати питання Путіна, щоб завершити це військове божевілля, яке поки не хоче припинити проголошений російський лідер», – заявив Коваленко.

Він також наголосив, що дипломатичні зусилля без реального силового тиску не дали результату. «Дипломатія без сили, з логічними аргументами та відсилками до міжнародного права, застосовувалася з 2014 року. І жодна сторона, яка вела діалог з Путіним з позиції логіки, не була успішною, оскільки в такій дипломатії зіштовхувалися дві паралельні реальності», – зазначив керівник ЦПД.

Нагадаємо, раніше на платформі прогнозів Polymarket невідомий інвестор поставив $370 тис. на те, що Володимир Путін залишить посаду президента Росії до 31 грудня 2026 року. Попри те, що платформа оцінює ймовірність такого сценарію як невисоку, ставка привернула увагу на тлі дедалі частіших дискусій щодо майбутнього російського керівництва.

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Теги: росія путін

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