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Президент Литви пояснив, чого насправді хоче Путін

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Президент Литви пояснив, чого насправді хоче Путін
Президент Литви Гітанас Науседа закликав не поспішати з переговорами з Путіним
фото: Bloomberg

Науседа вважає, що Кремль намагається посіяти страх у Європі та змусити союзників сумніватися у власній безпеці

Європейський Союз не повинен поспішати з початком мирних переговорів із Росією, оскільки Кремль наразі не зацікавлений у реальному діалозі щодо завершення війни. Таку позицію висловив президент Литви Гітанас Науседа під час засідання Європейської ради у Брюсселі, повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Литовський лідер закликав європейські країни не піддаватися спробам Москви нав’язати власний порядок денний та не поспішати із залученням російського диктатора Володимира Путіна до переговорного процесу. За словами Науседи, головною метою Кремля зараз є не пошук компромісу, а дестабілізація ситуації в Європі.

«Мета Росії – ввести Європу та європейські країни у дисбаланс. Частина цієї гібридної операції – змусити самих європейців вірити в російську атаку», – заявив президент Литви.

Він наголосив, що не бачить підстав для початку переговорів із Путіним у нинішніх умовах, оскільки російська влада не демонструє готовності до конструктивного діалогу.

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«Я не думаю, що зараз саме час починати переговори з Путіним, бо Путін не хоче бачити нас за столом переговорів», – підкреслив Науседа.

Президент Литви також закликав країни ЄС спершу виробити єдину позицію щодо подальших кроків стосовно Росії, аби уникнути ситуації, коли окремі держави намагатимуться вести власні переговори з Кремлем.

На його думку, реальний дипломатичний процес може розпочатися лише тоді, коли в Москві усвідомлять неможливість досягнення своїх цілей військовим шляхом.

«Росія та російський диктатор повинні самі дійти висновку, що цю війну неможливо виграти і що росіяни не перемагають», – зазначив литовський президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Європейської ради Антоніу Кошта через своїх представників підтримував контакти з оточенням Володимира Путіна. За даними західних ЗМІ, Євросоюз прагне забезпечити собі місце за столом можливих переговорів щодо завершення війни в Україні після аналогічних дипломатичних кроків з боку Сполучених Штатів.

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Теги: переговори Литва Україна путін

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