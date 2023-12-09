Ізраїльська армія виявила тунель терористів у шкільному класі в Газі (фото)
ХАМАС перетворив школи на схованки для терористів
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявила вхід у тунель ХАМАС у класній кімнаті однієї зі шкіл у секторі Гази. Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.
За даними армії Ізраїлю, тунель веде до мечеті в самому центрі Шуджайї (району Гази).
«Зловживання ХАМАС школами перетворило безпечні місця для дітей на схованки для терористів», – зазначила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.
Нагадаємо, Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем та палестинськими бойовиками ХАМАС.
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