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«Японці визнають: ми на голову вищі». Дипломат назвав галузь, в якій Україна пішла вперед

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Японці визнають: ми на голову вищі». Дипломат назвав галузь, в якій Україна пішла вперед
Україна прогресивніша за більшість світових країн у сферах, де наш досвід більший
фото: Держприкордонна служба

Сергій Корсунський: Японці захопалені нашою діджиталізацією

Японці визнали, що діджиталізації життя в Україні значно перевищує їхні досягнення. Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський в інтерв’ю «Главкому».

«Японці визнають, що українці на голову вищі за них у діджиталізації життя. Тобто у сферах, де наш досвід більший, ми прогресивніші за більшість країн світу», – зазначив дипломат.

Корсунський розповів про свою зустріч з главою японської компанії Rakuten (займає одну з топових позиції у світі з електронної комерції), яка співпрацює з міністерством Цифрової трансформації України, віце-прем’єром Михайлом Федоровим та нашими українськими

Посол підкреслив, що японці дуже зацікавлені у поглибленні співпраці з Україною в сфері IT, у напрямку кібербезпеки. Сергій Корсунський зазначив, що українські компанії IT-індустрії відкривають офіси в Японії, і додав, що зараз в країні вже є три наші компанії.

До слова, в Японії ніхто не очікував, що Україна витримає перший період повномасштабної війни, розв’язаної Росією, і тому Японія не відразу почала допомагати Україні, але згодом все змінилося. Посол Сергій Корсунський зазначив, що «в Японії існують дуже серйозні сентименти стосовно такої нахабної, демонстративної несправедливості, яка сталася (початок повномасштабної агресії Росії проти України)».

Читайте також: Посол Сергій Корсунський: Японці стали на наш бік, коли побачили, що росіяни брешуть
Теги: Японія посол Україна діджиталізації

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