Зеленський і фон дер Ляєн обговорили нові оборонні проєкти

Київ та Єврокомісія готують рішення щодо фінансування, а продовжити переговори Зеленський і фон дер Ляєн домовилися у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Однією з головних тем стало фінансування української оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави.

Зеленський назвав розмову «дуже продуктивною» та подякував фон дер Ляєн за увагу до України й питань безпеки у її щорічному зверненні до Європейського парламенту.

Окремо президент відзначив ініціативу щодо використання залишків коштів із програми SAFE для нових спільних оборонних проєктів України та Європейського Союзу.

«Ініціатива про використання залишків коштів із програми SAFE для забезпечення нових оборонних проєктів Україною та Євросоюзом дуже вчасна і справді потрібна. Важливо це реалізувати. Звісно, готові співпрацювати і по інших безпекових пропозиціях, які можуть посилити всю Європу та кожну з наших країн», – заявив Зеленський.

За його словами, під час розмови сторони також обговорили кроки, необхідні для посилення оборонної стійкості. Особливу увагу Зеленський та фон дер Ляєн приділили питанню фінансування української оборони.

«Обговорили необхідні кроки заради нашої оборонної стійкості. Дуже детально – проблему з фінансуванням української оборони. Готуємо рішення цієї проблеми і домовились про зустріч в Нью-Йорку на полях Генасамблеї. Дякую за підтримку!» – повідомив президент.

Нагадаємо, у проєкті державного бюджету на 2027 рік повністю передбачені кошти на виплати військовослужбовцям з урахуванням надбавок, затверджених у 2026 році. Водночас для нового підвищення грошового забезпечення військових уряд поки шукає додаткові джерела фінансування.

До слова, Європейський парламент ухвалив Оборонний омнібус, який передбачає фінансування та випробування передових оборонних технологій в Україні. Нові правила мають збільшити європейські інвестиції у безпілотники, сенсори, боєприпаси та інші технології, потребу в яких продемонструвала російсько-українська війна.

Окремим напрямом стане підтримка випробувань оборонних проєктів безпосередньо в Україні. Також Оборонний омнібус має спростити процедури для оборонної промисловості та скоротити час, необхідний для отримання дозволів на розширення військового виробництва.