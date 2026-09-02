Парламент Естонії обрав нового президента

Юлле Мадізе здобула необхідну підтримку парламенту вже в першому турі та змінить на посаді Алара Каріса

Парламент Естонії 2 вересня обрав новою президенткою країни канцлерку юстиції Юлле Мадізе. Вона здобула необхідну кількість голосів уже в першому турі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

Таємне голосування відбулося у Рійгікогу – однопалатному парламенті Естонії. За кандидатуру Мадізе проголосував 71 депутат, тоді як для перемоги їй необхідно було отримати щонайменше 68 голосів – підтримку двох третин складу парламенту.

Загалом бюлетені отримали 78 депутатів, усі вони взяли участь у голосуванні. Сім бюлетенів виявилися незаповненими. Таким чином, Мадізе вдалося перемогти вже за підсумками першого туру виборів.

Кандидатуру Юлле Мадізе на посаду президента раніше висунули 75 депутатів Рійгікогу. Її підтримали представники Партії реформ, Eesti 200, Isamaa, Соціал-демократичної партії, а також частина позафракційних парламентарів.

51-річна Мадізе за освітою юристка. Раніше вона працювала у Міністерстві юстиції, Конституційній комісії Рійгікогу, Державному контролі, а також була юридичною радницею президента. З 2015 року Мадізе обіймає посаду канцлера юстиції Естонії. Наприкінці 2021 року її призначили на другий термін.

Мадізе також публічно підтримувала Україну. Напередодні президентських виборів вона наголошувала, що Україну не можна змушувати відмовлятися від своїх територій, а Естонія має продовжувати підтримку Києва. На посаді канцлерки юстиції Мадізе також опікувалася питаннями захисту прав українських біженців в Естонії, зокрема доступу до соціальних гарантій, освіти та правової інформації

На посаді глави держави Мадізе змінить чинного президента Алара Каріса, який раніше оголосив, що не балотуватиметься на другий термін.

Нагадаємо, раніше президент Естонії Алар Каріс заявив, що Росія навряд чи наважиться напасти на його країну найближчим часом, оскільки зараз перебуває у слабкому становищі. Водночас, за його словами, ситуація може суттєво змінитися протягом наступних п'яти, 10 або 15 років, тому Таллінн має заздалегідь готуватися до різних сценаріїв.