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Гарантії безпеки для України. Генсек НАТО зробив рішучу заяву

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Гарантії безпеки для України. Генсек НАТО зробив рішучу заяву
Лідери європейських країн зібралися у Парижі на запрошення президента Франції
фото: x.com/SecGenNATO

Рютте: Європа готова і хоче активізуватися

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Європа готова забезпечити гарантії безпеки для України та більше інвестувати у власну безпеку. Про це він написав на своїй сторінці в Х за підсумками екстреного саміту в Парижі, який організовував Еммануель Макрон.

«Європа готова і хоче активізуватися. Очолювати забезпечення гарантій безпеки для України. Готові та хочемо інвестувати набагато більше в нашу безпеку. Треба буде визначити деталі, але зобов’язання чіткі», – написав Рютте.

Нагадаємо, європейські країни сперечалися щодо відправки військ в Україну на нараді у Парижі, спрямованій на досягнення консенсусу щодо того, як відповісти на мирні переговори президента США Дональда Трампа з Росією. Коли лідери зібралися на саміт 17 лютого вдень, Німеччина, Італія, Польща та Іспанія висловили небажання відправляти миротворчі сили в охоплену війною Україну.

Зустріч, яка, як сподівалася Франція, допоможе європейським країнам у збільшенні витрат на оборону, була організована президентом Еммануелем Макроном. У ній взяли участь лідери шести інших країн ЄС, Великої Британії та офіційні особи НАТО та ЄС. Макрон і Трамп спілкувалися до і після паризького саміту.

Також президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном ситуацію в Європі та гарантії безпеки для України. Про це глава української держави повідомив у своєму Телеграм-каналі.

«Щойно говорив із Президентом Франції Макроном. Тривала розмова. Емманюель зустрічався з іншими європейськими лідерами. Говорили про глобальну ситуацію, ситуацію у Європі та, зокрема, гарантії безпеки для України. У нас спільне бачення: повинні бути надійні, сильні гарантії безпеки», – написав президент.

До слова, Європа планує відправити до України від 25 до 30 тис. військових, які «будуть готові до демонстрації сили» в разі повторного нападу росіян. Найбільше у європейському контингенті може бути французів

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Теги: Європа Еммануель Макрон Марк Рютте НАТО війна

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