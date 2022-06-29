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    Політика

    Президент Індонезії відправився до України

    Президент Індонезії Джоко Відодо відправився до України з Перемишля - Президент Індонезії відправився до України
    Президент Індонезії Джоко Відодо відправився до України з Перемишля
    фото: Twitter президента Індонезії

    Джоко Відодо заявив про «миротворчий візит»

    Очільник Індонезії Джоко Відодо розпочав свій візит до України традиційним для воєнних часів шляхом – на поїзді із Перемишля. Про це Відодо повідомив у Twitter.

    Індонезійський лідер опублікував фото з перемишльського перону, заявивши, що о дев’ятій годині вечора (час польський; в Україні на той момент було уже 22:00 – ред.) з делегацією відправився до Києва.

    Сам Відодо назвав свій візит миротворчим та наголосив на «добрих намірах», з яким він їде до України.

    Нагадаємо, наприкінці квітня президент Індонезії Джоко Відодо, який 2022 року є головою G20, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським запросив Україну взяти участь в саміті «Великої двадцятки». У свою чергу Зеленський підтвердив, що Україна візьме участь в індонезійському саміті, та висловив сподівання, що той пройде без участі Росії.

    До слова, влада Індонезії готова виділити $5 млн для відновлення медичної інфраструктури України, яка була зруйнована внаслідок бойових дій.

    Крім того, за словами прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, Джоко Відодо, який раніше запрошував на саміт «Великої двадцятки» і Володимира Путіна, виключив очну присутність російського диктатора цьому заході.

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    Теги: війна Індонезія Україна
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    Президент Індонезії відправився до України