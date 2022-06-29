Президент Індонезії відправився до України

Джоко Відодо заявив про «миротворчий візит»

Очільник Індонезії Джоко Відодо розпочав свій візит до України традиційним для воєнних часів шляхом – на поїзді із Перемишля. Про це Відодо повідомив у Twitter.

Індонезійський лідер опублікував фото з перемишльського перону, заявивши, що о дев’ятій годині вечора (час польський; в Україні на той момент було уже 22:00 – ред.) з делегацією відправився до Києва.

Сам Відодо назвав свій візит миротворчим та наголосив на «добрих намірах», з яким він їде до України.

Нагадаємо, наприкінці квітня президент Індонезії Джоко Відодо, який 2022 року є головою G20, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським запросив Україну взяти участь в саміті «Великої двадцятки». У свою чергу Зеленський підтвердив, що Україна візьме участь в індонезійському саміті, та висловив сподівання, що той пройде без участі Росії.

До слова, влада Індонезії готова виділити $5 млн для відновлення медичної інфраструктури України, яка була зруйнована внаслідок бойових дій.

Крім того, за словами прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, Джоко Відодо, який раніше запрошував на саміт «Великої двадцятки» і Володимира Путіна, виключив очну присутність російського диктатора цьому заході.