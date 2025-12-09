Головна Світ Політика
Президент Конго звинуватив Руанду у зриві мирних домовленостей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Повстанці M23, яких повʼязують з Руандою, захопили село Лувунгі
фото: Reuters

Нещодавно Руанада і Демократична республіка Конго підписали мирну угоду за посередництва президента США

Президент Демократичної республіки Конго Фелікс Чісекеді звинуватив Руанду у порушенні зобов’язань за мирною угодою, укладеною нещодавно у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ситуація загострилася після просування M23 (повстанський рух, який діє в східних районах Демократичної Республіки Конго), яких у Кіншасі пов’язують з Руандою. Вони зайняли село Лувунгі біля кордону з Бурунді. Частина конголезьких військових відступила, що спричинило зіткнення з місцевими силами самооборони Wazalendo.

Держдепартамент США висловив «глибоку стурбованість» тим, що насильство триває попри підписані угоди, та закликав Руанду, яку Вашингтон безпосередньо пов’язує з підтримкою M23, негайно уникати подальшої ескалації. Представник адміністрації Трампа підкреслив, що Білий дім уважно відстежує ситуацію і оцінюватиме сторони виключно за виконанням взятих зобов’язань. За його словами, президент очікує «негайних результатів» і не прийматиме відхилення від домовленостей.

Нагадаємо, Руанда і Демократична республіка Конго підписали мирну угоду за посередництва президента США Дональда Трампа. Трамп назвав підписання угоди «великим днем для Африки». За його словами, лідери двох країн демонструють взаємну готовність до співпраці.

