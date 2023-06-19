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Президент Токаєв наполягає на декомунізації Казахстану

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Президент Токаєв наполягає на декомунізації Казахстану
Касим-Жомарт Токаєв заявив про необхідність визначити єдину низку видатних постатей в історії казахського народу
фото з відкритих джерел

Президент Казахстану розпорядився прибрати назви на пошану радянських діячів

На другому засіданні Національного курултаю президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про необхідність визначити єдину низку видатних постатей в історії казахського народу. Про це повідомляє Zakon.kz.

Президент Токаєв також висловився на користь декомунізації Казахстану.

«Найважливішим ідеологічним інструментом, що має величезне значення для зміцнення історичної самосвідомості, також є ономастика (власні імена об'єктів – «Главком»). Необхідно припинити практику присвоєння різним об'єктам імен діячів радянського періоду, біографії яких цілеспрямовано міфологізуються на користь чиїмось особистим інтересам та уподобанням», – зазначив президент Казахстану.

Загалом Токаєв вважає за необхідне «навести лад» у сфері ономастики.

«Робота в цьому напрямі має вестися комплексно, послідовно та централізовано. Ономастика – це не справа нащадків та родичів наших предків чи відомих особистостей, це прерогатива держави. Усі ономастичні процедури потрібно чітко регламентувати з урахуванням не лише регіональних особливостей, а й загальнонаціональних пріоритетів», – заявив Токаєв.

Нагадаємо, що в Казахстані суд виніс вирок двом прихильникам «русского міра». Приводом для початку розслідування стала розмова пари з відомим блогером, що відбулася 11 лютого 2023 року в чат-рулетці. Під час розмови Денис Рудний сказав Христині Кольченко, що казахстанське місто «Уральськ – це споконвічне російське місто» та назвав казахомовних казахів «мамбетами». Чоловік також заявив, що в разі нападу РФ на Казахстан підтримає росіян.

Поліція через два дні затримала обох осіб та зареєструвала проти них кримінальну справу за статтею «розпалювання ворожнечі», потім було порушено справу за сепаратистські висловлювання.

Раніше повідомлялося, що Росія втрачає авторитет у країнах колишнього СРСР

Теги: Казахстан декомунізація

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