Президенти Венесуели та Гаяни проведуть зустріч через територіальну суперечку

На прохання двох країн на зустріч був запрошений президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва

Президент Венесуели Ніколас Мадуро зустрінеться з президентом Гаяни Ірфааном Алі, щоб знизити зростаючу напругу через претензії Каракаса на території сусідньої країни. Про це повідомляє Bloomberg.

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Ця зустріч була організована спільнотою держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) та Карибським співтовариством і відбудеться в четвер, 14 грудня на острові Сент-Вінсент і Гренадини.

Президент CELAC Ральф Гонсалвес заявив, що на прохання двох країн на зустріч був запрошений також президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва.

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Він також розповів, що Карибське співтовариство та CELAC дійшли згоди щодо термінової необхідності деескалації конфлікту та започаткування відповідного діалогу.

«Час має важливе значення. Давайте всі вирішимо зробити цю історичну зустріч успішною», – заявив Гонсалвес.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про приєднання багатого нафтою регіону Ессекібо, розташованого в західній частині сусідньої незалежної держави – Гаяни. Територія отримала назву Гайана-Ессекібо, офіційний Каракас вважає її 24-м штатом Венесуели. Мадуро закликав Національну асамблею Венесуели ухвалити закон про захист спірної території.

Мадуро також доручив венесуельським відомствам, які видають ліцензії на видобуток газу, нафти та корисних копалин, створити на території Ессекібо свої представництва. Нафтовим компаніям, які там працюють, Мадуро дав три місяці для завершення операцій.