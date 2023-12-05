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Євросоюз може відчути дефіцит популярного продукту через новий екологічний закон

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Євросоюз може відчути дефіцит популярного продукту через новий екологічний закон
Доступ сої на ринок Європи може бути ускладненим через новий закон
фото із відкритих джерел

Закон про захист лісів може відбитися на постачанні та вартості сої 

Країни Європи можуть зіткнутися з нестачею сої через ухвалений закон про захист лісів. Під заборону постачання потрапить соя, вирощена на місці вирублених лісів. В результаті регіон втратить імпорт сої більш ніж на €10,55 млрд на рік, підрахували в європейській статслужбі та Світовому банку.

Країни Європи можуть зіткнутися з дефіцитом сої через ухвалений закон про захист лісів.  Внаслідок дії закону про боротьбу з обезлісненням у регіон заборонено імпорт продуктів, вирощених на місці вирубок: яловичини, пальмової олії, какао, сої та похідних виробів. Під обмеження потрапляють усі товари, несертифіковані як такі, що походять з екологічно керованих земель.

Пояснимо, що згадані вище нові правила ЄС вважаються найважливішою частиною закону про охорону довкілля «Зелений курс». Відповідно до нормативів, імпортери повинні надавати дані про місцезнаходження товарів, щоб довести, що вони поставляються не з тих районів, де здійснюється вирубування лісів. Товари перевірятимуться з урахуванням ризику обезліснення у країні походження. 

З початку 2023 року Євросоюз імпортував із країн, де скорочується площа лісів, соєвих бобів, борошна, олії та шроту на €7,91 млрд. Головними постачальниками стали Бразилія (78% постачання), Аргентина (19%), а також Парагвай (1,7%). Таким чином, місячний обсяг імпорту популярного продукту, якого позбудеться регіон, становитиме 878,8 мільйона, а річний – 10,55 мільярда євро. Заборона торкнеться 66 % імпорту.

Нагадаємо, що ринок соєвих бобів та продуктів їх переробки – один із найважливіших та найбільших у світі. За останні 20 років він зріс майже в 4,6 рази, у 2020-2022 роках обсяги торгівлі соєю по всьому світу сягали 87 мільярдів доларів. На Євросоюз припадає близько десяти відсотків світового імпорту цього продукту, і швидко замістити постачальників, які потрапили під обмеження, буде неможливо – це потребуватиме часу та зусиль.

До слова, кавові зерна і какао в обсязі кількох сотень тисяч тонн, які зберігаються в Євросоюзі, ймовірно, будуть знищені через той же новий закон. 

За даними Financial Times, на складах у країнах Європи зараз перебуває близько 200 тис. тонн какао та 150 тис. тонн кави. При цьому інструкцій, як далі діяти, Брюссель країнам ЄС не надав. Виробникам рекомендували реалізувати партії з цією продукцією протягом перехідного періоду – до грудня 2024 року, заявила виконавчий директор Міжнародного торговельного центру Памела Коук-Хемілтон.

Міжконтинентальна біржа (ICE), як один з основних майданчиків для торгівлі ф'ючерсами на каву та какао заявила: це може призвести до перебоїв, торкнувшись «всього ланцюжка поставок від фермера до споживача», додавши, що для запобігання такій ситуації необхідні чіткі вказівки Брюсселя та національної влади.

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Теги: імпорт ринок продукти закон біржа Бразилія Аргентина Парагвай правила

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