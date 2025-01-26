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Маск запропонував перейменувати протоку Ла-Манш

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Маск запропонував перейменувати протоку Ла-Манш
Ла-Манш – протока між островом Великою Британією і материком Євразія
фото з відкритих джерел

Ла-Манш Маск пропонує перейменувати на канал Джорджа Вашингтона

Американський мільярдер та прихильник президента США Дональда Трампа Ілон Маск запропонував перейменувати протоку Ла-Манш, що роз’єднує Францію та Велику Британію. Про це він написав на своїй сторінці в Х.

Маск пропонує дати протоці нову назву на честь першого президента США – канал Джорджа Вашингтона.

У соцмережі X він опублікував мапу з протокою Ла-Манш та підписав її «Канал Джорджа Вашингтона».

«Нова назва для водойми, що розділяє Францію та Велику Британію», – написав він.

Маск запропонував перейменувати протоку Ла-Манш фото 1

Ла-Манш, або Англійський канал – протока між островом Великою Британією і материком Євразія. На сході звужується й переходить у протоку Па-де-Кале.

Вважається, що протока почала утворюватися під час танення материкового льодовика, що вкривав Північну Європу ще на початку четвертинного періоду (антропогену), який розпочався близько 2,58 мільйона років тому і триває дотепер. Потім було ще кілька льодовикових періодів з наступними великими повенями, які розширили Ла-Манш майже до сьогоденних розмірів.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням президента США Дональда Трампа, Мексиканська затока тепер офіційно називатиметься Американською затокою, а найвища вершина Північної Америки Деналі перейменовано на Маунт Мак-Кінлі.

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Теги: Ілон Маск Затока США соцмережі

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