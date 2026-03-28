Іран пояснив відсутність верховного лідера в публічному просторі

Тегеран наполягає, що лідер повністю контролює ситуацію в країні, попри його відсутність у публічному просторі

Новий лідер Ірану не з’являється публічно через безпеку

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї не з’являється на публіці з міркувань безпеки, однак залишається при владі та перебуває у доброму стані. Про це заявив іранський чиновник для CNN, передає «Главком»

Представник Ірану при ООН у Женеві Алі Бахрейні пояснив, що відсутність лідера пов’язана з поточними обставинами: «Причиною його відсутності на публіці є дотримання міркувань безпеки через поточні особливі обставини».

Він також підкреслив, що Моджтаба Хаменеї «повністю здоровий і продовжує керувати країною».

Раніше стало відомо, що новопризначений верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї отримав легкі поранення. Поранення може пояснювати, чому Хаменеї не з’являвся на публіці. Згодом Міністерство закордонних справ Ірану підтвердило, що верховного лідера Моджтабу Хаменеї було поранено.

Лише 12 березня Моджтаба Хаменеї зробив першу публічну заяву після обрання на посаду.

8 березня Асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни. Це рішення було ухвалене після загибелі його батька, аятоли Алі Хаменеї, який став ціллю американо-ізраїльських ударів 28 лютого.