Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран пояснив відсутність верховного лідера в публічному просторі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Іран пояснив відсутність верховного лідера в публічному просторі
Тегеран наполягає, що лідер повністю контролює ситуацію в країні, попри його відсутність у публічному просторі
фото: Reuters

Новий лідер Ірану не з’являється публічно через безпеку

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї не з’являється на публіці з міркувань безпеки, однак залишається при владі та перебуває у доброму стані. Про це заявив іранський чиновник для CNN, передає «Главком»

Представник Ірану при ООН у Женеві Алі Бахрейні пояснив, що відсутність лідера пов’язана з поточними обставинами: «Причиною його відсутності на публіці є дотримання міркувань безпеки через поточні особливі обставини».

Він також підкреслив, що Моджтаба Хаменеї «повністю здоровий і продовжує керувати країною».

Наразі офіційний Тегеран наполягає, що лідер повністю контролює ситуацію в країні, попри його відсутність у публічному просторі.

Раніше стало відомо, що новопризначений верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї отримав легкі поранення. Поранення може пояснювати, чому Хаменеї не з’являвся на публіці. Згодом Міністерство закордонних справ Ірану підтвердило, що верховного лідера Моджтабу Хаменеї було поранено. 

Лише 12 березня Моджтаба Хаменеї зробив першу публічну заяву після обрання на посаду. 

8 березня Асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни. Це рішення було ухвалене після загибелі його батька, аятоли Алі Хаменеї, який став ціллю американо-ізраїльських ударів 28 лютого.

Теги: Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua