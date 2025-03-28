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Партизани пошкодили залізницю у «нафтовому» регіоні РФ

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Партизани пошкодили залізницю у «нафтовому» регіоні РФ
Партизани порушили логістику ворога у Воронезькій області
фото: Telegram/АТЕШ

Рух потягів із паливом з нафтобази був порушений

Українські партизани провели диверсію на залізниці у Воронезькій області Росії. Там  зосереджено кілька нафтобаз, звідки пальне відправляють у прикордонні регіони та у зону бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рух АТЕШ

Партизани пошкодили залізницю у «нафтовому» регіоні РФ фото 1
фото: Telegram/АТЕШ
Партизани пошкодили залізницю у «нафтовому» регіоні РФ фото 2
фото: Telegram/АТЕШ

Активісти АТЕШ зауважили, що внаслідок диверсії рух потягів із паливом з нафтобази був порушений, і відновлення роботи залізниці потребуватиме часу. Диверсію було проведено раніше, проте інформацію публікують із запізненням з міркувань безпеки.

«Будь-яка затримка – це зниження боєздатності, брак пального для техніки та зростання хаосу в російських військах», – йдеться у повідомленні АТЕШ.

Також сьогодні, 28 березня, безпілотники атакували російські міста Енгельс і Саратов. Там зранку лунали вибухи.

«Главком» повідомляв, що раніше у березні Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ. Цей аеродром є ключовою базою стратегічної авіації російських окупантів, що завдає ракетних ударів по Україні.

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Теги: диверсія залізниця

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