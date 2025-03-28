Партизани пошкодили залізницю у «нафтовому» регіоні РФ

Рух потягів із паливом з нафтобази був порушений

Українські партизани провели диверсію на залізниці у Воронезькій області Росії. Там зосереджено кілька нафтобаз, звідки пальне відправляють у прикордонні регіони та у зону бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рух АТЕШ.

Активісти АТЕШ зауважили, що внаслідок диверсії рух потягів із паливом з нафтобази був порушений, і відновлення роботи залізниці потребуватиме часу. Диверсію було проведено раніше, проте інформацію публікують із запізненням з міркувань безпеки.

«Будь-яка затримка – це зниження боєздатності, брак пального для техніки та зростання хаосу в російських військах», – йдеться у повідомленні АТЕШ.

Також сьогодні, 28 березня, безпілотники атакували російські міста Енгельс і Саратов. Там зранку лунали вибухи.

«Главком» повідомляв, що раніше у березні Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ. Цей аеродром є ключовою базою стратегічної авіації російських окупантів, що завдає ракетних ударів по Україні.